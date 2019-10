Algérie: Algérie-Danemark - Une trentaine de projets de partenariat identifiés dans l'Agriculture et l'agro-alimentaire

Alger — Une trentaine de projets de partenariat entre opérateurs algériens et danois dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire étaient identifiés et sur lesquels des négociations seront menées entre les deux parties, a indiqué mardi un directeur central auprès du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

"Nous avons identifié une trentaine de projets de partenariat dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire et même de la pêche qu'on va présenter à des entreprises danoises et examiner les possibilités de leur concrétisation", a expliqué à l'APS Yahiaoui Zinedine, directeur central, chargé de la programmation, des investissements, des études économiques et de la coopération auprès du ministère de l'Agriculture.

Il s'exprimait en marge d'un séminaire algéro-danois sur les opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines de l'agriculture, des forêts et de la pêche, organisé à l'occasion d'une visite en Algérie, étalée du 7 au 9 octobre courant, d'une délégation de dix (10) entreprises danoises, leaders dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, pour prospecter des opportunités de partenariat et des projets communs avec leurs homologues algériennes.

En marge de cet événement, une rencontre BtoB sera organisée entre les opérateurs algériens et danois, et dans laquelle ces projets identifiés seront négociés, a ajouté M. Yahiaoui, soulignant que les contacts seront gardés et le suivi de l'avancement des négociations sur ces projets sera poursuivi même après le retour au bercail de la délégation danoise.

Ces projets concernent les différentes filières animales et végétales, selon le même responsable, citant notamment la culture maraîchère, l'élevage et la production des viandes, la collecte et la production du lait, les semences, les forêts et leurs produits ligneux et non ligneux, les plantes aromatiques et médicinales, la pêche, ainsi que la production et la transformation dans le domaine de l'agroalimentaire.

Affichant sa "satisfaction" de cette première visite en Algérie d'une délégation danoise dans les domaines de l'agriculture et l'agroalimentaire, Mme Saenz a expliqué que cet évènement est le fruit d'une "riche" collaboration entre le conseil danois de l'Agriculture et de l'alimentation, du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche algérien, ainsi que l'ambassade du royaume du Danemark à Alger.

Précisant que le secteur agro-alimentaire danois fournit de la nourriture à 15 millions de personnes, soit à peu près trois fois la population danoise, l'ambassadrice a ajouté que les entreprises danoises se sont rendues à Alger "avec l'espoir d'initier ou de développer des partenariats gagnants-gagnants en Algérie".

Mme Saenz s'est dite même "convaincue" que ces partenariats vont pouvoir avoir un impact bénéfique sur la production nationale et la création d'emplois dans les deux pays et aussi contribuer au développement des liens entre l'Algérie et le Danemark.

Pour sa part, le président de la chambre nationale d'Agriculture, Doubbi Bounoua Ladjel, a qualifié cette rencontre d'"importante", compte tenu des possibilités qu'elle offre aux opérateurs des deux pays pour nouer des contacts et négocier d'éventuels partenariats et projets communs dans les différents filières relevant du secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire.

Lors de ce séminaire, plusieurs exposés sur les réalisations et les potentialités dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et de la pêche, ainsi que la législation et la règlementation en vigueur dans les domaines sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire en Algérie ont été présentés.

Durant leur séjour en Algérie, les entreprises danoises visiteront également le salon de l'élevage et de l'agroéquipement SIPSA-FILAHA qui se tient du 7 au 10 octobre courant au palais des expositions à Alger.

Organisé sous le thème "Pour une agriculture intelligente, face au défi d'une sécurité alimentaire et sanitaire durable", le salon se tient avec la participation de pas moins de 450 exposants, dont 180 exposants étrangers représentant 23 pays en plus de 25.000 visiteurs professionnels de 45 pays sont attendus.