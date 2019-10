Algérie: Industries militaires - Dix unité et entreprises de production de l'ANP participent à la foire de production nationale

Alger — Dix unités et entreprises de production de l'Armée nationale populaire (ANP) participent à la foire de la production nationale (Djazair export 2019) qui se tient du 8 au 10 octobre en cours au Palais des expositions (Alger), a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense Nationale.

"En exécution des instructions de M. le Général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire M. Gaid Salah, Dix (10) unités et entreprises de production de l'Armée nationale populaire (ANP) participent à la foire de la production nationale (Djazair export 2019) qui se tient du 8 au 10 octobre en cours au Palais des expositions (Alger), organisée en marge de la Conférence nationale sur les enjeux de la zone de libre-échange africaine (ZLECAF)" lit-on dans le communiqué.

Cette occasion, constitue "une opportunité aux visiteurs pour découvrir l'espace dédié à l'Armée nationale populaire au niveau du pavillon A au Palais des expositions" et de visiter les différents stands des unités de production relevant du Commandement des Forces Aériennes , des Directions des fabrications militaires, du matériel pour découvrir une multitude de produits reflétant le haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières et contribuent à la consolidation d'un tissu économique national de qualité et ce à travers des établissements et des unités de production spécialisés dans divers domaines, à l'instar du secteur des textiles, industries mécaniques légères et lourdes et industries électroniques, a conclut la même source.