Algérie: Dahmoune - "L'Etat algérien soutient à 100% le projet d'Interpol et du CIO"

Alger — L'Etat algérien "soutient à 100%" le projet d'Interpol et du Comité international olympique (CIO) dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de triche dans le domaine du sport, a assuré mardi à Alger le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, Salah-Eddine Dahmoune.

Le ministre a regretté que des pratiques frauduleuses aient touché même le sport : un domaine censé être propre, et qui véhicule des valeurs nobles, comme le respect, la compétition loyale et le fair-play.

"L'Etat algérien adhère parfaitement à ce projet de lutte, aussi bien contre la corruption que le dopage", a ajouté Dahmoune, assurant qu'outre l'amélioration des moyens techniques, notamment pour la police scientifique et les services de contrôle antidopage, "l'Etat compte investir également dans le facteur humain, à travers des ateliers et des séminaires, pour former de meilleurs cadres, capables de travailler plus efficacement".

Le ministre a prononcé son allocution à l'Ecole de police Ali Tounsi de Châteauneuf, à l'occasion d'un atelier national sur l'intégrité dans le sport, marqué par la présence de plusieurs cadres de la Direction Générale de la sûreté nationale (DGSN), de la Gendarmerie Nationale (CGN), du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), du Comité olympique et sportif algérien (COA), ainsi que des magistrats.

Un atelier formatif sur l'intégrité dans le sport, qui s'étale sur les journées, mardi et mercredi et qui porte notamment sur les menaces pouvant résulter de la manipulation de rencontres et de compétitions sportives.

Lire aussi: La coopération sportive algéro-hongroise en discussion au siège du comité olympique algérien

Au cours de ces deux journées, plusieurs experts internationaux, notamment, de l'OIPC Interpol, du Comité international olympique (CIO), de la Fédération internationale de football (Fifa) et des cadres de la DGSN, animeront des conférences, dont les thématiques proposées sont étroitement liées à l'intégrité dans le sport, notamment ce qui a trait aux menaces découlant des manipulations des rencontres sportives, des compétitions et les paris sportifs illégaux, ainsi que leur impact au niveau national.

Cet atelier permettra aux participants de promouvoir les relations entre les différentes parties prenantes, dans ce domaine précis, ainsi que l'échange des bonnes pratiques et le renforcement des capacités des autorités chargées de l'application de la loi, outre de s'imprégner des mécanismes permettant la détection de cas d'atteinte à l'intégrité dans le sport.

Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique de l'OIPC Interpol avec le CIO qui mènent conjointement un programme de renforcement des capacités et de formation en matière de manipulation des compétitions, destiné aux parties prenantes au sein des services chargés de l'application de la loi.