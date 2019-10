Sénégal: Cheikhou Kouyaté - « On a les moyens et les épaules assez larges pour titiller le Brésil »

Neymar et le Brésil affrontent le Sénégal de Cheikhou Kouyaté ce jeudi, à l'occasion d'un match amical disputé du côté de Singapour.

Le Brésil pourrait démontrer sa supériorité face aux Sénégalais dans ce match amical. Mais le Sénégal s'est illustré cet été en se hissant jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga se sont inclinés en finale contre l'Algérie (0-1) et sont passés tout près de décrocher leur 1er titre international.

Brésil-Sénégal est une rencontre très attendue par le public, mais aussi par les joueurs. Ces derniers n'ont pas besoin de motivation pour ce match de gala selon Cheikhou Kouyaté.

« Cela me rappelle mes saisons à Anderlecht et ça me rappelle également la Ligue des champions. Se frotter avec stars telles que Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Coutinho ou encore Firmino donne des envies », a lâché le capitaine des Lions de la Téranga en conférence de presse. « Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens et les épaules assez larges pour titiller le Brésil. Pour ce match amical, on n'a pas besoin de motivation, on est tous hyper motivés. Ce sera bien de se frotter aux meilleurs. On va jouer ce match sans complexe et on a hâte d'y être et de voir ce que ça va donner », a conclu l'ancien Mauve.