Angola: Le pays présent aux olympiades africaines de mathématiques

Mbanza Kongo (Angola) — L'Angola a confirmé sa participation à la finale des olympiades africaines de maths juniors, qui se tiendra en 2020, avec un représentant de la catégorie des moins de 16 ans.

C'est ce qu'a annoncé mardi, à Mbanza Kongo, dans la province de Zaire, le secrétaire d'État de l'Education en charge de l'Enseignement technico-professionnel, Jesus Joaquim Baptista. Sans mentionner la date et le lieu de l'événement, le responsable a dit que l'événement africain permettrait au représentant de participer à d'autres événements mondiaux, en particulier l'Olympiade internationale de la mathématique. Pour le secrétaire d'État qui intervenait à la cérémonie de clôture de la 10e édition nationale de l'Olympiade de mathématique, les débuts de l'Angola dans les compétitions internationales de cette discipline permettront au pays de se positionner progressivement parmi les meilleurs dans ce domaine. Selon lui, les mathématiques ont un poids décisif dans le processus de préparation de l'homme à la vie, car elles conforment aux autres cours le secret du développement technologique.

La Xe édition a consacré les élèves Isabel Augusto Paxe, 6e année, de Cabinda, Francisco Cabungo Cuteta, 9e année, de Luanda, et Francisco José Figueira Manuel, de Bengo, 11e année. En plus des incitations matérielles, incorporées dans du matériel pédagogique, un ordinateur et un modem, le gagnant a droit à une bourse interne jusqu'à la fin du secondaire et à un supplément d'études de 40 000 Kwanza par an. Vingt-quatre étudiants âgés de 11 à 17 ans, venus des provinces de Zaire, de Cabinda, de Luanda, de Bengo, de Bié, de Cuanza Norte et de Cuando Cubango, ont participé à l'événement. Le concours national des olympiades de mathématiques, organisé chaque année par le ministère de l'Education et les partenaires sociaux, vise à susciter l'intérêt des étudiants pour l'étude de ce cours, à détecter les talents potentiels et à développer des connaissances logiques chez les étudiants.