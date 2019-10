Seychelles: Le nouvel ambassadeur de l'UE aux Seychelles s'entretient avec le président sur les changements climatiques et la pêche

L'Union européenne (UE) espère renforcer ses relations avec les Seychelles en finançant et en soutenant la mise en œuvre de divers projets d'intérêt commun, a déclaré l'ambassadeur récemment accrédité.

Vincent Degert a présenté ses lettres de créance en tant que nouvel ambassadeur de l'UE aux Seychelles au président Danny Faure mardi à State House, dans la capitale, Victoria.

«Nous sommes passés de problèmes de développement à un pays à revenu élevé, comme le sont les Seychelles aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que la relation n'est pas plus intense, nous avons des défis internationaux que nous devons relever ensemble. Nous voulons en discuter et voir comment ce partenariat extrêmement solide peut se poursuivre sur la scène internationale ainsi que sur le plan régional », a déclaré M. Degert.

La relation entre les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, et l'UE remonte à 1977.

M. Degert a déclaré aux journalistes que sa rencontre avec M. Faure avait été une occasion de discuter des possibilités de coopération actuelles et nouvelles entre les deux parties.

La gestion durable de la pêche, la sécurité maritime, le commerce et les investissements, le changement climatique et la piraterie sont quelques-uns des domaines d'intérêt commun qui ont été soulignés.

En ce qui concerne le changement climatique, M. Degert a déclaré que cela affectait les Seychelles et les îles environnantes et que l'UE souhaitait s'attaquer à ces problèmes. En ce qui concerne les actions concrètes, l'UE doit éduquer les masses et travailler à la réduction de nos émissions de carbone et de la température, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur de l'UE et M. Faure ont discuté des moyens de développer davantage le commerce et les investissements.

M. Degert a déclaré qu '«on voit de plus en plus de relations commerciales conflictuelles, mais nous voulons des relations pacifiques avec tous nos partenaires. C'est pourquoi avons signé un accord commercial il y a 10 ans. Les Seychelles en ont été les principaux bénéficiaires. "

En juin de l'année dernière, les Seychelles ont reçu environ 12 millions de dollars pour améliorer la facilitation des échanges et renforcer les capacités des secteurs public et privé dans le cadre d'un accord de partenariat économique signé avec l'UE.

L'accord de partenariat économique devrait stimuler les exportations des Seychelles en encourageant la diversification économique, la production de produits de plus grande valeur et l'exploitation de créneaux. Actuellement, 58% des exportations seychelloises sont destinées aux marchés européens.

L'ambassadeur de l'UE a ajouté que "nous discutons de notre nouvel accord de pêche que j'espère pouvoir annoncer très bientôt".

Les Seychelles et l'UE organisent actuellement le troisième cycle de négociations en vue d'un nouvel «accord de partenariat et d'un protocole pour une pêche durable ». L'accord actuel entre l'UE et les Seychelles est entré en vigueur en 2007 et dure jusqu'en novembre.

La pêche est le deuxième pilier de l'économie des Seychelles.

M. Degert remplira un mandat de quatre ans en tant qu'ambassadeur de l'UE et chef de délégation aux Seychelles. Il est également le représentant de l'UE à Maurice, aux Comores et à la Commission de l'océan Indien.