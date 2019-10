Seychelles: Le nouvel ambassadeur de France salue les relations avec les Seychelles alors qu'Air France s'apprête à faire son retour dans l'archipel

La France continuera à soutenir les Seychelles dans la lutte contre l'impact du changement climatique, la piraterie et le trafic de drogue, a déclaré le nouvel ambassadeur français.

Dominique Mas a présenté ses lettres de créance au Président Danny Faure à State House, mardi à Victoria.

Mas a déclaré aux journalistes que les relations entre les deux pays étaient excellentes et riches et qu'il s'efforcerait de les renforcer davantage.

Les domaines de coopération " renforceront la proximité entre les Seychelles et la France et à mesure que j'assumerai mes responsabilités, c'est mon désir, mon ambition, de devenir le coordinateur des forces de coopération pour qu'elles deviennent plus efficaces ", a-t-il dit.

Les Seychelles, groupe de 115 îles de l'Océan Indien occidental, ont établi des relations diplomatiques avec la France le 29 juin 1976.

Mas a déclaré que " les Seychelles et la France sont très proches non seulement parce que nous partageons des frontières maritimes à travers les pays voisins La Réunion et Mayotte, mais aussi parce que nous partageons des idées et des objectifs communs tels que notre lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement ".

D'après un communiqué de la présidence, Faure considère "les compétences et les qualités humaines du nouveau diplomate comme étant une nouvelle ère d'amitié et de coopération. Une amitié construite autour des valeurs démocratiques et humaines que les deux pays partagent."

La coopération entre les deux pays devrait reprendre lorsque la compagnie aérienne française, Air France, commencera les vols directs de Paris vers les Seychelles à partir de 1er novembre.

La France est actuellement le deuxième marché touristique aux Seychelles. Les chiffres du Bureau national des statistiques montrent que jusqu'à la mi-septembre, près de 30 000 ressortissants français ont visité l'île.