Cote d'Ivoire: Métro d'Abidjan - Signature d'un protocole d'accord pour le démarrage des travaux de la ligne 1

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a présidé le mardi 8 octobre 2019 à Abidjan, la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'entreprise Bouygues Construction, pour le démarrage des travaux de la ligne 1 du Métro d'Abidjan.

Les documents du protocole d'accord ont été paraphés par les ministres Amadou Koné (Transports), Adama Coulibaly (Economie et Finances) et Moussa Sanogo (chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat) pour la partie ivoirienne.

Alain Descamps (président de la société Ade Transport) et Philippe Amequin (président de la société Bouygues Construction), représentaient l'entreprise Bouygues.

Le coût des travaux s'élève à environ 893, 84 milliards FCFA (1,360 milliard d'euros). Le Métro transportera 530 000 passagers par jour entre la commune d'Anyama et l'aéroport Félix Houphouët - Boigny d'Abidjan sur un linéaire de 37 km.

Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, et va impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce aux 2 000 emplois qu'il va générer.

Les travaux de la ligne 1 du Métro d'Abidjan ont été lancés le 30 novembre 2017 par les Présidents ivoirien, Alassane Ouattara, et français, Emmanuel Macron.