Togo: Romao et Reims, mortels pour les adversaires de standing

C'est bien ce que vient de confirmer en déplacement le club champenois dimanche dernier en match comptant pour la 9ème journée de Ligue 1.

Marseille (2-0, le 10 Août) ayant déjà passé à la trappe, le PSG aussi (2-0, le 25 Septembre), Jacques-Alaixys Romao, titulaire et ayant fait la totalité du match, et Reims ont ajouté à leur liste de la prestigieuse série en dominant Rennes au fil d'une première période parfaitement maitrisée.

Et si on peut avec cette prestigieuse série conclure que c'est souvent réjouissant quand les Rémois se déplacent chez des adversaires de standing, on peut toutefois constater alternativement que c'est décevant quand ils accueillent des équipes en difficulté comme Dijon (1-2 le 28 Septembre), depuis le début de cette saison.

A tout prendre, l'histoire qui s'écrit montre que capitaine Romao et les siens ont décidé de surprendre, et de pointer là où on ne les attend pas.

A noter que le but Rémois contre Rennes (1-0) portait la griffe de Boulaye Dia (49ème), et que la victoire leur permet de rouler en première classe. Ils sont 6ème avec 14 pts (+4).