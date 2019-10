Sénégal: Les PME appelées à s'adapter aux exigences de compétitivité

Dakar — Les petites et moyennes entreprises (PME), sont obligées de répondre aux impératifs de compétitivité dans un contexte d'ouverture des marchés, particulièrement de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF), a souligné mardi à Dakar, Aminata Assome Diatta, ministre en charge du Commerce et des PME.

Cette nouvelle donne implique une orientation de nos politiques publiques vers le soutien et le développement du secteur privé", a-t- elle indiqué lors du lancement d'un nouveau mécanisme de financement dénommé Fonds à frais partagé (FFP), à l'initiative de l'Agence de développement des Petites et Moyennes entreprises (ADPME) et de la Banque mondiale.

Ce fonds à travers lequel, l'Etat partage le financement de l'assistance technique avec les PME, va accompagner les PME à "s'intégrer dans les chaînes de valeur nationales, régionales et mondiales", a-t-elle expliqué.

La ministre du Commerce a fait savoir que les PME qui composent la grande majorité des entreprises sénégalaises (99, 8 % en 2016) constituent un facteur de croissance économique important, en dépit de contraintes qui freinent leur parfaite insertion dans le commerce multilatéral.

Il s'agit de consolider la nouvelle trajectoire de croissance et de veiller à ce qu'elle génère des emplois durables et formels. Réussir cette performance passe par un changement profond de paradigme, le paradigme de la PME", a-t-elle laissé entendre.

Cela justifie la mise en place de ce dispositif d'assistance technique et financière mis en place par l'Etat du Sénégal et la Banque mondiale qui cible les PME souhaitant accéder aux marchés extérieurs pour la première fois, a de son côté indiqué le Directeur de l'ADPME , Idrissa Diabira.

"Le lancement de ce nouveau guichet du Programme développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE) vient à un moment où la PME sénégalaise se trouve face aux défis de la mise en place d'une stratégie adaptée aux marchés, le défi de la qualité exigée et celui du packaging et de la logistique", a-t-il fait remarquer.

Pour le directeur général de l'ADEPME, il reste des défis à relever sur toute la chaine de valeur et en termes d'adaptation à d'autres cultures et langues pour être compétitives.

"Aider les PME à être compétitives sur le marché mondial, c'est les aider accroître leur production", a pour sa part réagi, Johan Mistiaen, économiste en Chef à la Banque mondiale.

Le fonds est "une opportunité pour promouvoir la croissance des PME", selon le représentant de la Banque mondiale.

Il s'agit sur trois ans de cibler 100 entreprises ou groupements à faire les premiers pas à l'international ou à diversifier leurs marchés ou leurs produits à travers des actions de prospection, de promotion ou de structuration.