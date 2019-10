Sénégal: Mbour / Surexploitation et disparition de certaines espèces végétales - Enda Made Sahel s'implique

Au Sénégal, selon des statistiques, 80% de la population ont recours à la médecine traditionnelle, grande consommatrice d'herbes, de feuilles, d'écorces et de décoctions, pour se soigner. Conséquence, plusieurs dizaines d'espèces végétales (43) sont menacées de disparition du fait de l'exploitation endémique (32) et la surexploitation (11). Un atelier de recherche-action sur les indicateurs pertinents du développement durable particulièrement sur l'Odd 15 (Objectifs de développement durable 15), a réuni les acteurs à Mbour pour y remédier.

Dans le cadre du renforcement et de la place des sociétés civiles du Sud dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030, un atelier de recherche-action sur les indicateurs pertinents du développement durable particulièrement sur l'Odd 15 (Objectifs de développement durable 15), s'est tenu à la petite côte sous la direction d'Enda Made Sahel. Des élus locaux et des exploitants des espèces végétales à diverses fins, conviés à cette rencontre organisée la semaine écoulée ont échangé sur les causes et les conséquences du pillage ou de la surexploitation des espèces végétales. Ils se sont engagés à faire des efforts pour le retour des espèces végétales disparues ou surexploitées. Divers modules leur ont été dispensés à cet effet. Selon des statistiques fournies, 80% de la population ont recours à la médecine traditionnelle, grande consommatrice d'herbes, de feuilles, d'écorces et de décoctions. Les participants ont loué le partenariat avec Enda Made Sahel, investi dans la protection des plantes, des sols et des forêts. Le module «Biodiversité et Espèces menacées» a fait l'état des lieux.

Ainsi, au Sénégal, selon une liste établie, l'on dénombre 43 espèces végétales menacées parmi lesquelles 32 endémiques et 11 surexploitées (maad et dimb). Des recherches et enquêtes menées dans différentes parties du pays, et particulièrement au Centre-Ouest, ont révélé une surexploitation d'une dizaine d'espèces à Mbour (rônier, dimb, kad, baobab, caïlcédrat et ficus... ).

Madame Bineta Ndiaye Cissé, Capitaine des Eaux et des Forêts, cheffe du secteur de Mbour, est retenue sur les objectifs visés à travers cet atelier. A l'en croire, le constat fait est des plus alarmants. Des espèces ligneuses en voie de disparition ont suscité des réactions. Elle se réjouit des initiatives pour endiguer le mal. Dans certains villages, des espèces sont plantées. Elle trouve ces efforts louables notamment l'implication des communautés. Ainsi, elle a abordé l'implication des élus locaux et conseillers territoriaux ayant pris connaissance du phénomène de disparition de certaines espèces végétales et qui ont réagi pour trouver des solutions à travers des initiatives.

Au-delà des engagements pris pour la sauvegarde et la protection de la forêt, une prise de conscience aigüe fait corps à leur niveau. Monique Diouf Agboton d'Enda Made Sahel a rappelé leur sacerdoce, la mise en œuvre, la préservation et la protection de la biodiversité, en relation avec le Réseau International TiersMonde, dans le but d'atteindre les Objectifs de développement durable. Pour des solutions idoines aux menaces citées plus haut, elle a demandé la création d'un réseau de pépiniéristes pour des actions collectives et concertées. L'Odd 15 invite à «Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité».

En effet, les forêts recouvrent 30.7% de la surface de la planète. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont perdus tandis que la dégradation continuelle des zones arides est à l'origine de la désertification de 3,6 milliards d'hectares. Même si près de 15% des terres sont actuellement protégées, la biodiversité est toujours menacée, préviennent les Nations unies.