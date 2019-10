Sénégal: Ziguinchor / Pastef/Les Patriotes en zone de turbulence - «Mortal Kombat» pour le controle de la coordination communale

Pastef/les Patriotes traverse en ce moment des moments difficiles dans la commune de Ziguinchor. Les partisans d'Ousmane Sonko peinent à gérer la période post-présidentielle (ils avaient réalisé une véritable razzia remportant la quasi-totalité des centres de votes de Ziguinchor lors de l'élection présidentielle). Le contrôle de la coordination communale de Ziguinchor divise les militants de Pastef qui se crêpent les chignons, au vu et au su de tout le monde.

Victorieux lors des élections de renouvellement des instances du parti à Ziguinchor, Seydou Mendian et son camp digèrent mal la décision du Copil (Comité de Pilotage du Pastef) qui a tout simplement annulé ces élections, suite au recours introduit par le camp adverse dirigé par le Docteur Alassane Diedhiou qui a soulevé un chapelet d'irrégularités ayant émaillé le vote du 20 juillet dernier. « Le règlement intérieur interdit qu'un militant achète deux cartes de membre dans deux cellules différentes, ils l'ont fait et ça, ils ne peuvent pas le nier. J'ai donné des preuves. Ils n'ont fait que du remplissage, ils ont rempli des souches à Santhiaba et le jour des élections, ils sont venus distribuer des cartes.

Et c'est sur cette base que le Copil a annulé cette élection », déclare le vice-coordinateur départemental du Pastef candidat à cette élection. Un argumentaire démonté par le coordonnateur communal élu, Seydou Mendian, qui a décidé d'interjeter appel tout en précisant ceci : « je prends acte de ce recours et de la même façon que j'ai été élu, je me plie à la décision du Copil mais celle-ci ne signifie pas la victoire du camp d'en face. Certainement, des élections seront organisées une nouvelle fois mais je tiens à préciser que cet appel interjeté est suspensif et que nous continuons à diriger le bureau communal », lance amèrement M .Mendian. Non sans estimer qu'il a été victime avec ses partisans d'une campagne de diabolisation et de calomnie : « Dans cette affaire-là, il y a des gens qui ont décidé de procéder par la calomnie , la diffamation la diabolisation. Ils ont choisi de ne pas dire la vérité aux gens mais je suis persuadé que la vérité finira toujours par triompher», s'insurge-t-il.

La réplique des partisans d'Alassane Diédhiou ne s'est pas fait attendre. « Prôner l'éthique et chasser certaines pratiques importées d'ailleurs, c'est le combat et le pari que je me fixe dans ce parti qui doit mettre en exergue tout ce qui est éthique », martèle le responsable politique par ailleurs Vicerecteur à l'université Assane SEck de Ziguinchor. D('ailleurs, il estime que les arguments qui ont fait basculer les choses seront pesants sur cet appel de ces adversaires aux élections de renouvellement des instances du parti, un appel qu'il juge sans suite.

Par ailleurs, le malaise est d'autant plus profond que certains militants du Pastef à Ziguinchor accusent le camp du vice-recteur Alassane Diédhiou d'être soutenu par la sœur d'Ousmane Sonko, une des militantes de première heure du parti à Ziguinchor. Une thèse battue en brèche par les proches d'Alassane Diedhiou. C'est donc une cacophonie généralequi règne en ce moment dans le parti d'Ousmane Sonko à Ziguinchor qui traverse une forte zone de turbulence dans la commune. Ces militants du Pastef qui ont du mal à jouer la même symphonie s'illustrent par leurs profondes divergences, lesquelles installent un malaise dans cette formation politique qui fait un « dur apprentissage » de l'installation de ses instances de décision. L'émission « Heure de Vérité » diffusée sur Sud Fm Ziguinchor tous les lundi qui a posé le débat a permis hier, lundi, de mesurer l'ampleur des divergences qui minent en ce moment cette formation politique à Ziguinchor.