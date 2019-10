Sénégal: Mbour Petite Côte - Une touche italienne pour booster le club

Le président Mbaye Diouf Dia de Mbour Petite côte a présenté au cours du week-end, à Saly-Portudal, le trio de technciens italiens qui prendra en charge l'équipe Mbouroise évoluant en ligue 1.

Le technicien italien Vittorino Mourri, nouveau coach de MPC sera accompagné de Gianpaolo Ceramicola et Mattia Devoto. «Depuis longtemps, j'avais envie de venir travailler au Sénégal, un pays que j'aime beaucoup. J'ai toujours rêvé de travailler ici . Le discours, le projet du club, son organisation et le discours du président Mbaye Diouf Dia m'ont beaucoup séduit. Ce qui m'a poussé à venir ici alors que j'avais des propositions beaucoup plus rentables financièrement en Chine" a confié Vittorino Mourri, Le nouvel entraineur des Pélicans a sans doute fini de se fondre et s'est projeté dans l'orientation, l'encadrement et le soutien des jeunes joueurs. Ils jugent les joueurs sénégalais athlétiques et physiques.

A l'en croire, sa touche personnelle sera de faire connaître Mpc en Europe. Sur cette optique, il envisage de garder le staff trouvé sur place. Ancien du Milan Ac, le technicien italien n'a pas manqué de revenir sur son parcours : « j'ai joué avec les Marco Van Basteen Gullit, Careca, Maradona .C'est une chance pour ses jeunes joueurs ... . J'ai occupé beaucoup de postes d'entraineur professionnel. En 1990 j'étais le directeur technique des U 15 du Milan AC .De 1999 à 2013, j'étais à la fédération Italienne de football à Rome, de 2014-2015, collaborateur technique de l'équipe nationale d'Italie des U 17. De 2016 à 2018, nous avions aussi la responsabilité du projet Italie / Chine pour la Chine », rappelle t-il tout en affichant l'ambition de gagner un trophée national avec les Pélicans.

« BENEFIQUE POUR LES JEUNES »

Pour le président Mbaye Diouf Dia, le projet Mbour PC et les Italiens reste un projet pour l'intérêt du football Sénégalais : « Actuellement le football professionnel demande beaucoup de moyens et il nous faut des partenaires pour pouvoir en sortir. Avec notre partenariat avec les Italiens, ce sera bénéfique pour les jeunes de Mbour PC, du département de Mbour, de la région de Thiès. C'est aussi pour l'intérêt du football sénégalais qui a besoin de ses experts étrangers ».

Pape Wally Faye, président de la section de football de Mpc partage les mêmes aspirations : « Il nous faut des partenaires et des sponsors pour s'en sortir mais j'espère avec ce projet avec les Italiens, seule la jeunesse sénégalaise va en bénéficier. Le trio Italien sera accompagné par le coach André Joe Balacoune et de son adjoint Abdoulaye Diakhaté. Le nouveau coach Vittorino Mouri et ses adjoints prennent fonction du 22 et 23 octobre ».