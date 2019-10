Burkina Faso: 70e anniversaire de la Chine - Bâtir des ponts à travers les médias

L'Association de la diplomatie publique de Chine (CPDA), a, en collaboration avec l'Association des journalistes de la Chine, organisé le forum des médias des pays en développement le dimanche 29 septembre 2019, à Pékin, sur le thème : « La Chine dans mes yeux : 70 ans d'impression et de réflexion».

La Chine souhaite, à l'occasion de ses 70 ans de fondation, poursuivre son élan de solidarité avec les autres pays en développement. Dans cette dynamique la contribution des médias est essentielle pour bâtir des ponts solides entre eux.

Pour mieux permettre aux journalistes des pays en voie de développement de jouer leur rôle dans les relations diplomatiques entre les différents Etats et la Chine, un forum a été initié à leur profit par l'Association de la diplomatie publique de Chine (CPDA) et l'Association des journalistes de la Chine, le dimanche 29 septembre 2019, à Pékin. Venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les hommes de médias ont pu partager leurs expériences en vue de consolider leurs liens.

Le président de la CPDA, Wu Hailong, a rappelé que les médias constituent un lien important pour renforcer l'amitié entre les peuples et promouvoir l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

«L'approfondissement des échanges avec les médias est d'une grande importance pour renforcer le soutien populaire des pays en développement, les aider à réaliser un développement commun et à créer un environnement objectif et juste pour l'opinion publique internationale», a-t-il déclaré.

A l'entendre, pour pérenniser la collaboration entre médias, le Centre international de communication de la presse de Chine (CIPC) va continuer d'accueillir davantage de journalistes de pays en développement en Chine dans le cadre du programme d'échanges afin de présenter le vrai visage de l'Empire du milieu au monde.

Pour le président du CPDA, il faut approfondir la coopération pragmatique des médias dans les pays en développement, renforcer leurs voix à l'international, intensifier les efforts en matière de formation du personnel, d'échange d'informations et créer un climat propice au développement.

«Nous devons nous adapter aux profonds changements du paysage médiatique, utiliser de manière complète les différents supports de communication externes et produits basés sur l'environnement numérique et bien raconter l'histoire des pays en développement», a souligné M. Wu.

«Le monde est divers et coloré»

Aux dires de la directrice générale du département de l'information au ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, les médias ont joué une partition importante dans la politique d'ouverture de la Chine.

«Au cours des 70 dernières années, la Chine a cessé d'être fermée et arriérée pour s'ouvrir et progresser, passer de la pauvreté à une vie moyennement prospère. 850 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté et des centaines de millions de personnes sont entrées dans le groupe des personnes à revenu intermédiaire», a-t-elle indiqué.

Selon elle, la coopération entre les médias des pays en développement doit promouvoir l'esprit de tolérance et de compréhension mutuelle pour un monde de justice et d'égalité. Les journalistes doivent, a-t-elle souligné, œuvrer à briser les murs dressés par des préjugés éculés et dénoncer les limites de l'unilatéralisme. «Le monde est divers et coloré.

Chaque fleur a sa propre beauté, quel que soit le type de système ou de modèle, dans la mesure où il correspond aux conditions nationales et fait bouger un pays de façon constante vers la lumière et le progrès, il est en ligne avec les intérêts du pays, le bon choix. Personne ne peut se faire de vrais amis sans tolérance et générosité», a martelé Hua Chunying.

Dans leurs différentes interventions, des journalistes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique ont salué l'initiative des autorités chinoises de créer des passerelles d'échanges entre journalistes de divers horizons.

Ils ont plaidé pour que le programme d'échanges piloté par le CIPC puisse continuer de rassembler des journalistes à Pékin dans la dynamique de promotion de la communauté de destins à travers le monde.