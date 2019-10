Congo-Brazzaville: Recensement général de la population - Le début effectif des opérations prévu en avril 2020

Le financement reste le principal défi pour la cinquième opération générale de dénombrement de la population et de l'habitation. La première session ordinaire de la coordination nationale qui s'est tenue à Brazzaville, le 8 octobre, a défini une feuille de route.

Le recensement général censé se tenir en 2017 n'a pas pu se faire en partie à cause d'un manque de financement. D'après la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas, le gouvernement va financer l'ensemble des opérations.

L'équipe de coordination nationale qu'elle préside a fixé un cap. « Nous avons examiné des documents techniques pour valider les questionnaires de recensement, de même que le projet en lui-même qui explique comment le recensement va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national, nous avons aussi examiné le chronogramme », a-t- elle signifié.

Le budget définitif du Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) n'a pas été adopté mais, une première estimation donne des chiffres entre cinq et sept milliards francs CFA. Après le recensement pilote et les travaux préparatoires, l'équipe de terrain devrait lancer les phases sous peu de la cartographie censitaire et le dénombrement qui consiste à compter les habitants dans le lieu où ils seront identifiés.

Pour la ministre de tutelle, il y a urgence de tenir cette échéance et de doter le pays d'un outil de développement. « L'importance d'une telle opération statistique est immense car elle nous permet de savoir combien d'habitants il y a au Congo. Lorsqu'on recense, on recense aussi bien les nationaux que les étrangers. A partir de là, nous pouvons assoir des politiques publiques adéquates », a-t- elle confié.

Le RGPH est normalement organisé chaque dix ans en vue d'actualiser le fichier démographique sur le nombre d'adultes, personnes âgées, hommes et femmes, jeunes, élèves et étudiants, chômeurs, personnes vivant avec handicap...

Le même retard est constaté dans l'organisation du recensement général des entreprises du Congo (Regec), dont les premiers résultats sont toujours attendus. Le but de ce Regec est non seulement de combattre le secteur informel, mais aussi d'identifier les entreprises exerçant dans les normes dans le pays afin de permettre l'élargissement de l'assiette fiscale et de lutter contre le travail dans le noir.

À noter que la première session de coordination nationale du RGPH a réuni des autres membres du gouvernement, dont les ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Finances, de la Communication, de l'Aménagement du territoire, de la Santé, de la Construction, de la Décentralisation.