Cote d'Ivoire: Cinéma - Le film "Truth" nominé dans 2 catégories au Nigeria

L'Ivoirienne Stéphanie Affi, actrice et réalisatrice, a fait son entrée dans la très prestigieuse cérémonie de distinction Zafaa African film and Academy Awards du Nigeria.

Truth, son long métrage de 90 minutes, a été retenu par les organisateurs dans les catégories "Best francophone and anglophone integration Award" et "Best Secreenplay in a feature film". « Je suis honorée que mon film, qui est ma première production, soit retenue pour des Awards.

Cela démontre que le travail qui a été fait est apprécié par des professionnels. Ça m'encourage encore plus à produire d'autres belles œuvres cinématographiques », se réjouit Stéphanie Affi, en attendant certainement d'être primée, le 24 novembre, à Abuja, au Nigeria, lors de la cérémonie de remise des trophées.

Pour le synopsis, Truth relate un fait qui divise les sociétés africaines depuis la nuit des temps : la succession. Dans Truth, le fils du roi et son cousin, le neveu du roi qui veut lui ravir le pouvoir, se disputent le trône. Truth est aussi l'histoire d'un amour presque interdit.

L'originalité du film réside dans l'intégration africaine qui y est mise en exergue. On y retrouve des acteurs francophones et anglophones. Notamment des Ivoiriens et des Ghanéens. Ce sont, entre autres, Ik Ogbonna, Harold Roland Achi, Henriette Tabio et Stéphanie Affi dans les rôles principaux.