Cote d'Ivoire: Archibat 2019 - Le ministère de la construction donne sa vision en matière d'habitat

Le samedi 5 octobre 2019, a eu lieu la cérémonie de clôture de la 7ème édition du Salon de l'Architecture et du Bâtiment (Archibat) 2019, à Abidjan-Port-Bouët

Lors de cette cérémonie, Diabaté Kaladji, Directeur du cabinet du ministre de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné a, au nom du ministre, traduit sa reconnaissance aux participants, aux panelistes, organisateurs et exposants nationaux et internationaux pour le partage et la richesse des échanges de ce salon. Il a fait savoir que les échanges autour des panels ont fait ressortir certains points-clés.

Pour Diabaté Kaladji, ces points s'intègrent dans la nouvelle vision stratégique du ministère en matière d'habitat qui vise à promouvoir un accès plus large aux logements. Et le logement devient un enjeu social de premier plan.

Abdoulaye Dieng, Président du conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire (Cnoa) s'est félicité de la réussite de ce salon.

« Le salon des architectes de Côte d'Ivoire (Archibat) 2019 vient de prouver son rôle moteur, dans le rapprochement des architectes spécificateurs de produit avec des fournisseurs et des entreprises.

Nous sommes certains que tous ces échanges et partages d'expérience permettront à nombre d'entre vous de déboucher sur d'excellent partenariat de type gagnant-gagnant dans le rapprochement des architectes et des entreprises du Bâtiment travaux publique (Btp) avec la population et dans la confirmation de la Côte d'Ivoire sur le marché international de l'architecture et du Btp » a-t-il souligné.

L'affluence a été qualitative à cette 7ème édition

Selon Boga N'Guessan, Commissaire général du Salon, l'affluence a été qualitative à cette 7ème édition.

«Ça été un salon avec plusieurs conférences B to B et de lancement de produit. C'est un salon qui se bonifie et la prochaine édition sera enfin dans un parc d'exposition pour donner plus d'amplitude.

Le ministre de la Construction, Bruno Koné et le ministre du Commerce, Souleymane Diarrassouba nous ont promis, ce qui veut dire que le gouvernement nous suit », a-t-il dit en remerciant ceux qui sont venus apporter du contenu à ce salon.