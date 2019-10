Cote d'Ivoire: Lutte contre la rage - Les populations sensibilisées à la maladie

A l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré le 28 septembre, la Journée mondiale de lutte contre la rage. Et c'est la ville de Daloa qui a abrité cet évènement organisé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec celui des Ressources animales et halieutiques.

A l'occasion, les populations de la région du Haut-Sassandra en particulier et celles de la Côte d'Ivoire en général, ont été invitées à se faire vacciner et à faire vacciner les animaux de compagnie (chiens, chats, singes, etc.).

Le Pr. Bénié Bi Vroh, directeur de l'Inhp, représentant le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a souligné que la rage peut être évitée à 100% par la vaccination des humains et des animaux. « Il faut se faire vacciner en cas de morsure de chien ou de chat.

La vaccination est le seul moyen pour prévenir la maladie. C'est une maladie mortelle, heureusement que le vaccin existe pour prévenir. Que chacun fasse vacciner ses animaux de compagnie », a-t-il insisté.

Dans le même sens, Dr Méité Zoumana Anlyou, directeur de cabinet, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Dosso Moussa, a insisté sur le rôle crucial des collectivités dans cette lutte, en rendant le cadre de vie des populations sain, et en débarrassant leur cité des ordures, reconnues comme lieux de propagation de cette maladie ainsi que des animaux errants.

«La prévalence de la rage est plus grande dans les milieux ruraux avec pour victimes principales, les tout-petits de 0 à 15 ans...

Cette maladie tue à 100%, une fois qu'elle est apparue », a-t-il prévenu. Pour sa part, Dr. N'Dri, représentant de l'Oms, a pour sa part assuré du soutien des bailleurs de fonds à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette grave maladie.

Quelques établissements scolaires ayant pris part aux compétitions dans le cadre de la sensibilisation des populations contre cette grave maladie, ont été récompensés. Ils ont reçu du matériel d'entretien et des enveloppes. Le meilleur propriétaire de chien a également été récompensé.

Par ailleurs, 1200 doses de vaccins ont été offertes à la direction régionale de production animale afin de lui permettre de poursuivre gratuitement la vaccination des personnes et des animaux de compagnie.