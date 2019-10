Madagascar: Football - Béatrice Atallah apporte plus de précisions sur les finances de la FMF

Béatrice Atallah a parlé du retard de la subvention de la CAF.

Plus d'un mois après avoir quitté la tête du comité de normalisation de la Fédération malgache de football, Atallah Béatrice est sorti de son silence. Elle met les points sur les « i » sur la situation financière de la FMF et les difficultés auxquelles son équipe a fait face.

Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. L'ancienne présidente du comité de normalisation de la FMF, Atallah Béatrice, a décidé de briser le silence et parler de la vraie situation financière de la fédération. C'est suite après la réunion des anciens membres du comité de normalisation pour riposter face aux accusations et diffamations. Le comité de normalisation a été nommé le 27 novembre 2018 par la FIFA après la non-tenue des élections à Sambava et surtout face à l'inexistence des pièces justificatives pour les dépenses de 2018 à la FMF. Le CDN qui a hérité de 348.092 dollars de dettes de l'ancienne équipe dont des frais d'hôtel, les primes de qualification, les billets pour les Agences de voyage, les frais d'hôpital et la pharmacie. « Aucune passation n'a été effectuée.

Nous nous contentons du budget 2019 premier semestre versé au mois de janvier pour couvrir toutes les dépenses, de payer les dettes surtout pour les agences de voyage pour permettre à notre équipe de participer aux compétitions dont le Beach-soccer, la COSAFA et le CHAN. La subvention du second semestre n'a pas été envoyée par la CAF, mais, les activités devront se poursuivre dont l'organisation des compétitions nationales masculin et féminin, le paiement des salaires, les subventions pour les ligues et les sections. On n'a rien reçu de subvention de l'Etat. Les fonds du premier semestre n'ont pas pu couvrir les dépenses lors de la préparation de la CAN, l'écoulement des dettes. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé le basket-fund », a souligné Atallah Béatrice.

Primes. Cette histoire de primes a fait couler beaucoup d'encre et a créé l'indignation des footeux. « 214.000 euros ont été demandés par les joueurs pour la prime de qualification et nous avons jugé que c'est un peu trop élevé. Après négociation, il a été décidé que la fédération va payer 107.000 euros dont 90.000 euros pour les joueurs et 17.000 euros pour le staff technique. Et le président de la République a offert 170.000 euros et selon les dires des joueurs, le club des partenaires a payé 3000 euros aux joueurs », a-t-elle continué. Une fois à la CAN en Egypte, il a été convenu entre le CDN et les joueurs que les 78,1% des primes de performance d'un million de dollars seront alloués aux 23 joueurs et au coach. Les 21,9 % seront utilisés pour payer les primes du staff technique, les pertes de salaire, les primes pour le personnel de la FMF et les dépenses liées à la préparation de cette joute continentale. « On était surpris en voyant un article paru dans un quotidien français qu'aucune prime n'a été versée. Le 12 juillet 2019, après le paiement du 250.000 dollars par la CAF, 7000 dollars ont été envoyés aux 23 joueurs, et au coach Nicolas Dupuis. Et jusqu'à notre départ, les 750.000 dollars de primes sont déjà versés auprès de la CAF.

On a signé un engagement avec les joueurs qu'en cas de retard de paiement, il sera effectué par la nouvelle équipe de la FMF », poursuit la présidente du CDN. Par rapport à Nicolas Dupuis qui s'est permis de luxe de laver les linges sales sur le plateau de Canal Plus. Elle se pose la question : qui est-il pour se permettre de parler au nom de Madagascar ? Lui qui avoue tout le temps avoir un amour particulier pour le pays. Actuellement, les fonds pour le second semestre commencent à arriver à la caisse de la fédération dont la subvention de 200.000 dollars de la CAF, 96.100 dollars de dettes pour les équipementiers et d'autres sommes 150.000 et 250.000 dollars de la FIFA. Outre l'audit interne, la FIFA a envoyé un cabinet de Londres pour effectuer un audit. « Nous demandons à la FIFA d'envoyer de nouveau un audit pour les années 2017, 2018 et 2019 pour voir qui a réellement détourner les fonds. Il faut toujours une double signature à la FMF et je ne suis pas la seule à pouvoir le faire. Tous les autres membres ont le pouvoir de signature », a-t-elle conclu.