Congo-Kinshasa: Awake !

Réveillez-vous ! (Awake! en anglais) est un magazine édité par les Témoins de Jéhovah. Nombreux savent jusqu'à quel point cette revue peut être interpellatrice. Elle donne des solides raisons de croire que le Créateur va réaliser ses promesses en instaurant très bientôt un monde nouveau de paix et de sécurité qui pourra ainsi remplacer l'actuel système de choses "méchant et sans loi".

Actuellement, au fur et à mesure que le temps passe, l'on se rend compte que la RD Congo, plus d'un demi siècle après son accession à l'indépendance survenue le 30 juin 1960, continue à faire du surplace, en lieu et place de progresser jusqu'à devenir réellement la première puissance africaine, en raison certes de ses multiples richesses du sol et sous-sol. Mais hélas, la roue ne fait que tourner.

Au lieu de s'asseoir et de réfléchir pour trouver des voies et moyens devant faciliter l'avancement du pays, des millions des congolais, y compris ses dirigeants politiques sombrent dans des futilités. D'où, un réveillez-vous exclamatif ne ferait surtout pas du mal à personne. Encore que, si le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui vient de procéder à l'inauguration à Kalambo (Sud - Kivu), du deuxième important laboratoire agricole de l'Afrique Subsaharienne, ne serait pas capable de tout réaliser sans l'appui de tous les fils et filles de ce pays.

Le Congo-Kinshasa ne peut atteindre le summum que lorsque chaque personne y apporte sa contribution d'une façon ou d'une autre. A ce sujet, le Rwanda en est l'illustration parfaite. Pendant que les autres dorment, les voisins Rwandais y vont à une vitesse de croisière, en réussissant à fabriquer le premier véhicule VW made in Rwanda et le premier Smartphone made in Rwanda qui ont été présentés par le Président Paul Kagame. Pendant ce temps-là, en RDC, incapable de fabriquer une aiguille, les analystes avérés et "véreux" passent néanmoins leur temps à cogiter sur le sexe des Anges. Cette donne devrait à priori interpeller non seulement les autorités au pouvoir, mais aussi les congolais et ceux qui font partie de l'Opposition.

Sur ce, si l'Opposition et le Pouvoir ont soutenu le nouveau Cardinal Fridolin Ambongo, lors de sa consécration, qu'est-ce qui manquerait à ce qu'ils unissent leurs forces, en mettant leurs égos de côté, pour travailler pour l'intérêt national ? Car, à cette allure, à défaut d'avancer, le Congo recule d'un pas. Et, cela depuis plusieurs décennies. Il est donc temps de se réveiller, avant que l'on se rende compte que les pays comme le Sud Soudan et la Somalie se retrouvent comme par magie devant le Grand Congo. Il est temps de se réveiller.