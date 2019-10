Gabon: Journée mondiale de l'habitat - L'Anuttc au rendez-vous de la 34è édition

L'Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre(ANUTTC) a participé à la 34è édition de la Journée mondiale de l'Habitat. L'Institut français du Gabon(IFG), ce lundi 07 octobre 2019, a servi de cadre pour la manifestation officielle de ladite journée.

Julien Nkoghé Békalé, Premier ministre, Ernest Mpouhou Epigat, ministre des Aménagements fonciers de l'Urbanisme, de l'habitat et du logement et bien d'autres membres du gouvernement étaient du rendez-vous.

Plusieurs membres du gouvernement gabonais ont pris part à l'ouverture de la 34è édition de la Journée mondiale de l'Habitat. L'Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre(ANUTTC), comme bien d'autres agences, a été valablement représentée. Ernest Mpouho Epigat, ministre des Aménagements fonciers de l'Urbanisme, de l'habitat et du logement s'est d'ailleurs satisfait de leur exposition. Ce qui a permis au Directeur général de l'Anuttc, Olivier Abel Nang Ekomye et son Président du conseil d'administration (PCA), Jean Richard Sylong ont réaffirmé et soutenu que l'agence dont ils ont la charge est « un acteur opérationnel pour la sécurisation foncière et le développement d'un environnement urbain harmonieux au Gabon ».

Si une maison pour tous est une noble ambition, comme l'a souligné Jean Joël Mébalé, président de l'Ordre gabonais des Architectes, avoir une propriété en est une. C'est aussi le souhait pour le Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, de faciliter à ses compatriotes, l'accès à une propriété,d'où son engagement. Dans un de ses discours sur le foncier, le Chef de l'Etat s'engageait pour que chaque Gabonais soit propriétaire d'un espace. Pour lui, c'est un droit fondamental. « La propriété est un droit fondamental, je m'engage à ce que chaque gabonais y accède » dira-t-il en substance.

Venu nombreux prendre des informations, le public a été édifié sur l'agence, ses missions et sa politique.

A des fins utiles, l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre(ANUTTC) est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et de gestion financière, créé par décret n°01500/PR/MHUEDD du 17 juillet 2013. Elle est placée sous tutelle technique du ministère en charge de l'Habitat. L'agence comprend un Conseil d'administration, une Direction générale et une Agence comptable.

DES MISSIONS DE L'ANUTTC

L'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre(ANUTTC) a pour mission d'aménager les espaces constructibles urbains et ruraux ; créer de parcelles en vue de la cession des lots ; établir des actes de cession de terrain ; remettre des titres de propriété établis par la Conservation de la propriété foncière et des hypothèques, la gestion des terrains et propriétés bâties de l'Etat.

DE SA POLITIQUE

Selon les informations reçues de la Direction, l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre(ANUTTC) privilégie et valorise les compétences. Elle emploie des personnels d'une solide expérience et d'une technicité avérée dans les divers domaines respectifs. Elle collabore avec un réseau d'experts et des bureaux d'études spécialisés parmi les plus en vue de la place. Bénéficiant d'un important soutien des pouvoirs publics, sa mise en place répond à la volonté gouvernementale de spécification des tâches entre l'administration centrale qui conçoit les politiques en matière d'habitat et du foncier et les organismes personnalisés chargés d'exécuter lesdites politiques sur le terrain.

Elle s'appuie sur un management efficient et efficace des ressources et une approche communicationnelle de proximité et de partage pour apporter à tout moment la meilleure réponse aux besoins des usagers.« Nous devons offrir un service de qualité et nous mettre résolument à la hauteur des ambitions de développement des grandes villes africaines. La sécurité foncière est la base de tout ce qui peut être entrepris dans un pays qui se veut émergent » disait Jean Richard Sylong déjà ,le 21 mai 2019 lors de sa prise de contact avec le personnel de l'Anuttc.