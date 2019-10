Soudan: Le ministre de l'Information salue le retour des médias internationaux

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Faisal Mohammed Saleh s'est félicité du retour des grands médias internationaux au Soudan, dans le contexte de la liberté et de l'ouverture que témoigne le pays.

Lors de sa rencontre mardi avec l'Ambassadrice de France au Soudan, SE Madame Emmanuelle BLATMANN et la délégation qui l'accompagne où ils ont déclaré que des medias tels que la Radio "Monte Carlo" et "BBC" véhiculeraient la nouvelle image du pays après la révolution, et que les médias soudanais bénéficieraient de l'expertise et des possibilités de ces moyens.

Le ministère met actuellement en œuvre une stratégie de formation majeure pour obtenir le changement souhaité dans les médias locaux, où il a besoin d'un appui dans le domaine de la formation et d'un appui technique fourni par les médias mondiaux en tant que partenaire.

La réunion, à laquelle ont assisté le sous-secrétaire M.Abdallah Jadallah, la directrice des médias étrangers Mme. Sumaya Alhadi et des représentants de l'ambassade de France à Khartoum et de Radio Monte Carlo, a examiné les moyens de la rediffusion de Radio Monte Carlo dans le Soudan, ainsi que les possibilités de coopération, de formation des journalistes et d'échange d'expériences entre les deux parties.

Pour sa part, Mme Suad Al-Tayeb, directrice de la radio de Monte Carlo a déclaré que la radio ne perdait pas de vue l'arène soudanaise à travers le suivi des auditeurs soudanais par le biais des médias sociaux, et félicitait la radio et les auditeurs, ajoutant que la radio intensifierait son activité dans la couverture culturelle et politique et les événements dans l'arène soudanaise.