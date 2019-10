Soudan: Le retour du président du Conseil de Souveraineté et de la délégation qui l'accompagne

Khartoum — Le président du Conseil de la souveraineté, et le Premier ministre et la délégation qui les accompagne, sont rentrés mardi soir après une visite en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

La ministre des Affaires étrangères Mme. Asmaa Mohammed a déclaré dans un communiqué de presse à l'aéroport de Khartoum que la visite faisait suite à une invitation antérieure, ajoutant que la délégation avait été reçue en Arabie saoudite par le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et aux EAU par le prince héritier Mohammed bin Zayed.

La ministre a qualifié la visite de réussite et a ouvert la voie de la coopération tout en expliquant que des questions stratégiques axées sur les aspects financiers et économiques ont été discutées. Elle a ajouté qu'elle espérait que la visite serait un bon début pour le Soudan et le ferait avancer.