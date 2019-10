Madagascar: Rugby / Championnats d'Afrique - Les Makis dames dans la poule C

Elles sont prêtes. Les Makis dames à VII ont quitté le pays hier soir pour participer au Championnat d'Afrique qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en Tunisie les 12 et 13 octobre.

Les Malgaches évolueront dans la poule C et affronteront respectivement les Marocaines, les Mauriciennes et les Tunisiennes le 12 octobre pour la phase de poule. Deux équipes par poule et les deux meilleures troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale prévus pour le 13 octobre. Hier après-midi, la délégation malgache a transité à Ambohijatovo au ministère de la Jeunesse et des Sports pour le traditionnel « Tso-drano ». Elles ont été reçues par le secrétaire général, Lovatiako Ralaivao, représentant le ministre, Tinoka Roberto.

A cette occasion, un argent de poche de cinq millions d'Ariary a été offert à l'équipe. « Nous allons améliorer la 3e place de l'année dernière. Notre objectif est d'intégrer le circuit mondial mais non plus le niveau continental et tout passe par un meilleur résultat. Si l'Afrique du Sud sera sacrée championne, elle qui est déjà qualifiée pour les JO de Tokyo, l'équipe finaliste remportera le ticket », a souligné Marcel Rakotomalala, président du Malagasy Rugby. Ce dernier qui n'a pas pu partir avec l'équipe car il est en attente du renouvellement de son visa de circulation pour la France.

En effet, c'est la seconde fois que Rugby Afrique organise des événements de qualification pour les Jeux Olympiques sur le continent depuis les débuts du rugby à sept aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Tous les regards sont désormais tournés vers les douze des meilleures équipes africaines qui attendent impatiemment cette occasion de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 2020. Les médaillées d'argent et de bronze auront une possibilité supplémentaire de se qualifier en participant à un tournoi mondial de repêchage qui aura lieu en juin 2020. Les équipes classées première et deuxième pourront participer au tournoi de qualification du World Rugby Sevens Series.

À l'approche des Jeux Olympiques et des World Rugby Sevens Series, de nombreuses équipes ont beaucoup investi dans leur programme Sevens, ce qui signifie que les enjeux sont importants pour les joueuses et que les matchs du tournoi seront âprement disputés. Les équipes participantes sont (dans l'ordre du classement africain actuel) : le Kenya, l'Ouganda, la Tunisie, Madagascar, le Zimbabwe, le Sénégal, le Botswana, la Zambie, le Maroc, l'Île Maurice, l'Afrique du Sud et le Ghana. L'Afrique du Sud qui s'est retirée de l'édition 2018, est désormais classée au 11e rang des 12 équipes.

L'équipe ghanéenne, qui participe au championnat africain pour la première fois, se classe donc au 12e rang. Il convient de noter que l'équipe d'Afrique du Sud ne participera que pour tenter de décrocher sa qualification au tournoi des World Rugby Sevens Series. En effet, le règlement intérieur de la Confédération des Sports et du Comité Olympique sud-africains ne permet pas d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques directement à partir du tournoi régional africain qualificatif.