Madagascar: Dix ans de GoTeach - L'employabilité des jeunes au centre de la célébration

Cette année, DHL International Madagascar et SOS Village d'Enfants Madagascar célèbrent le 10e anniversaire du programme de responsabilité d'entreprise du groupe Deutsche Post DHL baptisé GoTeach. Et comme toujours, l'objectif reste le même : renforcer l'employabilité des jeunes malgaches.

La célébration, annoncée dans nos colonnes le jour-J, a donc débuté le 04 octobre dernier à l'hôtel Carlton Anosy en présence de 200 invités. La secrétaire générale du ministère de l'Education nationale, Aurélie Razafinjato n'a pas manqué de féliciter les initiateurs de ce programme : « Grâce au programme GoTeach, les expériences vécues par les jeunes de SOS Villages d'enfants, par l'intermédiaire de la mise en relation avec des employés DHL, sont inestimables. Grâce au mentorat, aux stages, aux visites d'établissements et aux programmes de formations tous organisés par les bénévoles DHL, ces derniers ont été capables de montrer aux jeunes que le monde professionnel doit être un domaine de passion et de développement et pas seulement une manière de gagner de l'argent. Je salue DHL et SOS Villages d'enfants pour leur contribution au développement de Madagascar en favorisant l'avènement d'un avenir plus radieux pour ces jeunes. Félicitations aux deux parties pour leurs accomplissements. ».

Pour sa part, le responsable pays chez DHL Global Forwarding, Ny Riana Rasolofonjatovo a indiqué l'importance de la poursuite des efforts : « Avec un taux de pauvreté qui a reculé de 77,7 % en 2014 à 75,1 % en 2018, nous devons être vigilants afin de soutenir le relèvement du niveau de qualification de nos jeunes. Le programme de DHL et SOS Villages d'enfants à Madagascar s'est montré très performant ces dix dernières années, nous ne pouvons toutefois pas nous reposer sur nos lauriers et nous devons continuer à opérer un changement, afin que les générations futures puissent contribuer à la croissance de l'économie grâce à des emplois valorisants. Cette dernière décennie, 30 jeunes ont rejoint DHL et nous espérons que de nombreux autres nous rejoindront grâce au programme. ».

Enfin, c'était également l'occasion de récompenser les jeunes qui ont participé aux divers concours lancés par GoTeach (Création de projet innovant, création d'objet innovant et Question pour un Champion). La suite donc pour l'année prochaine.