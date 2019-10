Madagascar: Cris de Paris à Madagascar - Vers une professionnalisation des artistes lyriques malgaches

Geoffroy Jourdain et ses équipes prêts pour le voyage musical.

Concert, créations, rencontres sont les trois mots qui résument les allocutions des cinq intervenants de la conférence de presse qui s'est tenue hier à l'IFM, lors du lancement officiel de l'évènement Les Cris de Paris à Madagascar. Compagnie dédiée à l'art vocal, Les Cris de Paris est fondé par Goeffroy Jourdain en 1998. A part les concerts qu'ils effectueront dans la capitale malgache, ils collaboreront avec les artistes malgaches.

En tant que centre culturel, l'IFM a un but précis, la professionnalisation et la valorisation du savoir-faire des chanteurs des artistes lyriques malgaches. Il s'agit également d'élever leurs niveaux à travers une confrontation de compétence avec Les Cris de Paris. L'objectif est de mener cette collaboration plus loin. Pour pouvoir construire ensemble, faire en sorte qu'à travers la propre identité culturelle et artistique malgache, les artistes doivent atteindre un niveau assez élevé. Ainsi, ils pourront voyager dans différents pays et de représenter la musique lyrique malgache dans le monde. D'après le directeur de l'IFM, Didier Montagné « il est important de préciser le positionnement de l'Institut Français Madagascar qui reçoit et accueille les manifestations de Madagascar Mozateum.

Ce dernier, depuis une dizaine d'années, a fait un travail d'appui de l'éducation et de diffusion de la musique classique dans la Grande Ile... L'idée de cris de Paris à Madagascar est de pouvoir initier, de familiariser et faire découvrir ce qui en est de l'esthétique de la musique baroque ». De son coté, Antsa Nirina Rakotoarimino, le coordinateur de Madagascar Mozarteum a souligné que « Madagascar manque d'effectif de professeurs de musique. Les Malgaches n'ont pas la possibilité de poursuivre les études. La musique est quelque chose d'abstrait pour bon nombre de personnes. Certains composent des mélodies parce qu'ils sont passionnés. Alors, ce genre de rencontre nous permet vraiment de nous approfondir dans notre passion. C'est une occasion pour les artistes de se réunir, et de s'ouvrir sur d'autres horizons ».

Connue par sa musique percutante et dansante, la musique malgache regorge de nuances aussi différentes que surprenantes. Toujours désireuse de s'ouvrir et de s'élever culturellement, la Grande Ile ouvre ses portes à la musique classique. Cette musique qualifiée par certains comme une musique des élites, musique ancienne ou encore musique des grands auteurs de la tradition musicale occidentale. Si auparavant elle se faisait entendre dans des chapelles de la capitale, la musique classique sort de la porte des églises et s'invite dans des centres culturels. La musique est un langage humain de toutes les sphères et de tous les âges : de l'intime au public et de l'enfance au soir de la vie, elle accompagne tous les moments de l'existence.

Programme. Ce jour, en partenariat avec Madagascar Mozarteum, le Concert de midi prendra la forme d'une répétition commentée du programme Amore, Amore par Les Cris de Paris à la salle Albert Camus. Vendredi 11 octobre à 19 heures, dans la même salle Geoffroy Jourdain et son équipe offriront un concert classique exceptionnel.