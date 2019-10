Ile Maurice: Entrepreneuriat - V Kanhye Health Food Co opère dans une nouvelle usine

V Kanhye Health Food Co. Ltd a été lancée grâce à la valeur nutritionnelle du moringa, plus connu à Maurice comme le fameux 'bred mouroung'. L'usine de Vinay Kanhye a commencé à opérer en 2015 avec la production d'une infusion. À travers des salons de vente, l'entreprise a pu prendre son envol.

«Le succès de l'entreprise est dû à la qualité, au goût et à la fraîcheur du moringa qui sont assurés par des étapes de fabrication, une absence de pollution et la richesse minérale du sol volcanique», avance Vinay Kanhye, le fondateur de V Kanhye Health Food Co. Ltd.

Cette entreprise reçoit de nouveaux contrats du Canada et de l'Afrique du Sud grâce à sa nouvelle capacité de production : 20 000 boîtes par mois comptant les infusions aux saveurs de citronnelle et de grenade, la poudre et les capsules de moringa. Son chiffre d'affaires est passé de Rs 3,3 millions à Rs 5 millions cette année. Et en 2020, Vinay vise Rs 10 millions à 12 millions. En raison de cette évolution positive, l'entreprise a lancé des capsules pour l'industrie Nutriceutique. Et opère désormais dans une plus vaste usine grâce à un investissement de Rs 6 millions qui implique l'achat de nouvelles machines ; dont une automatic washing machine avec un potentiel de laver 60 kg de feuilles par heure ; une automatic de-leafing qui peut produire 60 kg de feuilles par heure ; et un hydroextracteur qui peut essorer 60 kg de feuilles par heure. L'idée de cette nouvelle usine est née en 2017 afin de répondre à la demande en productivité et qualité. Grâce aux nouveaux moyens, elle passe au B2B : travailler directement avec les distributeurs.

Le parcours

«Malgré les progrès, la compagnie a été confrontée à une concurrence féroce de produits à prix bas et de faible qualité, une production de masse en provenance d'Inde et d'Afrique, la falsification des produits du moringa, l'éloignement de nos principaux marchés et la pénurie de main-d'oeuvre locale », confie Vinay Kanhye.

Mais la compagnie persévère toujours et recherche actuellement 10 hectares de terre agricole afin de pouvoir concrétiser ses projets et produire 20 000 boîtes par mois d'ici 2020.

D'autre part, Vinay Kanhye a d'autres projets en tête, comme produire de l'huile, des boissons et des produits cosmétiques.

Le moringa, (bred mouroung) était perçu comme une plante sauvage, cultivée dans l'arrière-cour. Mais ayant pris connaissance de la richesse de ses feuilles, Vinaye Kanhye a eu l'idée d'investir dans une plantation de moringa sur un terrain d'un hectare dans la région de Merville. Un premier produit a été lancé en mars 2015 : l'infusion moringa, qui a été mise en vente lors d'un salon de santé trois mois plus tard.

L'usine a commencé avec une production quotidienne d'une cinquantaine de boîtes avec une main-d'oeuvre de quatre personnes comptant Vinay Kanhye, ses parents et une nièce. La plantation a été par la suite agrandie sur trois hectares. Suivant les nouvelles demandes des supermarchés, hôtels, et boutiques cosmétiques, la famille a investi dans de nouveaux équipements en vue d'atteindre une capacité de production de 4 000 boîtes par mois, compararativement à 1 000 initialement.

En 2016, les produits ont commencé à intéresser des clients étrangers, principalement de La Réunion. Pour taper dans l'oeil du marché international, Vinay Kanhye a participé à des foires internationales organisées par l'Economic Development Board. Ce qui a permis à l'entreprise d'accroître sa visibilité, soutient-il. De nouveaux produits aux parfums de grenade et de citronnelle ont aussi été lancés.

En 2017, le fondateur a procédé à la formation de ses employés à travers le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC). L'usine a commencé à produire sous contrat en impliquant des planteurs locaux de moringa. Lors de cette même année, les produits de Kanhye Health Food étaient présents dans la plupart des supermarchés du pays, travaillait aussi avec Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd (MDFP), un exportateur régulier de La Réunion et recevait des commandes par mail d'Angleterre, de France, d'Australie et du Canada.

L'entreprise V Kanhye Health Food Co a remporté plusieurs prix, dont le Grand Winner du SME Innovation Award et le Gold Award du Quality Control Circle de Singapour.