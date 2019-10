Algérie: L'ambassadeur de l'Algérie en Egypte décoré de la Médaille de "L'Etoile d'El Qods"

Alger — Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a décerné la Médaille de "L'Etoile d'El-Qods" à l'ambassadeur de l'Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui pour "son rôle exceptionnel" dans le renforcement des relations algéro-palestiniennes et ses efforts pour le soutien au peuple palestinien et à sa cause juste.

Au nom du président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, le Premier ministre palestinien, Mohamed Achtia a décoré, mardi au siège de sa résidence au Caire, l'ambassadeur de l'Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, de la Médaille de "L'Etoile d'El Qods", en présence de nombre de personnalités politiques palestiniennes, en l'occurrence les ministres des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, des Finances, Chokri Bechara et de l'Economie Khaled Al-Assili, a indiqué l'Ambassade d'Algérie dans un communiqué

Etaient présents également à cette cérémonie, le porte-parole du Gouvernement palestinien, Ibrahim Melhem, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine au Caire et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Diab Al-louh.

Intervenant à cette occasion, "le diplomate algérien a transmis les salutations et l'expression de considération du Premier ministre algérien, Noureddine Bedoui à son homologue palestinien".

Adressant "ses vifs remerciements et son immense reconnaissance" au président palestinien pour cette distinction, M. Larbaoui déclaré que "L'Etoile d'El-Qods était pour lui "la distinction la plus chère à son coeur au vu de sa symbolique par rapport à la ville Sainte, capitale de la Palestine".

Après avoir affirmé que pour lui ce qu'il a accompli "est un devoir pour tout citoyen algérien", M. Larbaoui a estimé que cette distinction revenait "en fait à l'Algérie, peuple et gouvernement, pour ses positions constantes et son soutien infaillible au peuple palestinien frère dans sa lutte pour sa liberté et son indépendance".