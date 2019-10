Sénégal: Aminata Assome Diatta - «Nos PME sont obligées de répondre aux impératifs de competitiviteé

Le Ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta a présidé hier, mardi 8 octobre à la cérémonie de lancement du fonds à frais partagés, un dispositif d'assistance technique et financière aux PME, mis en place par l'Etat du Sénégal et la Banque Mondiale.

A cette occasion, elle a souligné la nécessité pour les Pme sénégalaises de répondre aux impératifs de compétitivité dans un contexte d'ouverture des marchés surtout avec la création de la zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF).

«Avec l'ouverture aux marchés internationaux notamment la Zlecaf, nos Pme sont obligées de répondre aux impératifs en matière de compétitivité».

Ces propos sont du Ministre du commerce et des Pme Aminata Assome Diatta qui présidait hier, mardi 8 octobre la cérémonie de lancement du fonds à frais partagés un nouveau mécanisme de financement et d'assistance technique des petites et moyennes entreprises sénégalaises.

«Cela entraine, poursuit-elle, des implications d'orientation de nos politiques publiques vers le soutien et le développement du secteur privé».

«Le succès des Pme est donc une des conditions nécessaires à la réussite de la deuxième phase du plan Sénégal Emergent (PSE) en réponse aux défis important de création d'emplois et de croissance partagée de l'inclusion sociale avec une nécessité de prise de relais par le secteur privé national», a indiqué le Ministre.

Selon elle, le fonds, à frais partagés, va accompagner les PME à s'intégrer dans les chaines de valeurs nationales, régionales et mondiales.

De son coté, Idrissa Dianira, directeur général de l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a fait savoir que ce dispositif d'assistance technique et financière mis en place par l'Etat du Sénégal et la Banque mondiale cible les PME souhaitant accéder aux marchés extérieurs pour la première fois.

Par ailleurs, il trouve que le lancement de ce nouveau guichet du Programme développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE) vient à un moment où la Pme sénégalaise se trouve face aux défis de la mise en place d'une stratégie adaptée aux marchés, le défi de la qualité exigée et celui du packaging et de la logistique.

Selon M. Diabira, il reste des défis à relever sur toute la chaine de valeur et en termes d'adaptation à d'autres cultures et langues pour être compétitive.