Algérie: Tizi-Ouzou - Lancement d'une large campagne de sensibilisation sur le moustique tigre

Tizi-Ouzou — La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé mardi une large campagne de proximité pour sensibiliser la population locale sur le moustique tigre et l'initier aux mesures de prévention afin de se prémunir contre les nuisances de cet insecte qui a proliféré dans les régions côtières ces dernières semaines, a-t-on appris d'un responsable à la DSP.

Cette campagne a été lancée avec l'ensemble des services concernés dont les directions des ressources en eau, des services agricoles, des affaires religieuses de l'éducation nationale, des bureaux d'hygiène communaux, du mouvement associatif et des comités de villages, afin de sensibiliser les populations sur les mesures de préventions à observer, a affirmé à l'APS le biologiste et chef de service à la DSP, Dr. Oulamara Idir.

La veille, deux spécimens de moustiques tigres ont été capturés, par des citoyens dans la ville côtière d'Azeffoune, à une soixantaine de kilomètres au Nord de Tizi-Ouzou, qui les ont remis à l'établissement public de santé de proximité (EPSP), selon M. Oulamara.

Cette espèce de moustiques est notamment reconnaissable aux rayures noires et blanches sur le thorax et les pattes, (leurs ailes noires et leur taille généralement inférieure à celle du moustique commun).

Pour éviter la prolifération de ce moustique qui peut transmettre des virus de trois maladies très dangereuses qui sont le Chikungunya (apparue à Marseille, France en 2015), la Dengue (signalée ces dernièrement en Egypte) et le Zika, les citoyens doivent observer certains gestes dont le plus important et de "sécher tout", a insisté Dr. Oulamara qui a expliqué qu'"il ne faut pas laisser de l'eau dans un contenant (vases, pots, sous-pots, bassines, plats, bidons, gouttières, toits, piscines) sans le couvrir que ce soit à l'intérieur des maisons ou ailleurs".

Il a ajouté que les communes doivent procéder à la démoustication à base de Deltamethrine qui est un insecticide très puissant et efficace contre le moustique tigre qui aime l'humidité et qui prolifère généralement dans les villes côtières. Les citoyens peuvent aussi utiliser des moustiquaires et des produits anti-moustique en vente dans les commerces.

Les premières captures de moustiques tigres en Algérie ont été faites dans la wilaya de Tizi-Ouzou et plus précisément à Larbaa n'Ath Irathen et au village Mzeguen à Illoula, en juin 2010 et de manière accidentelle, a rappelé le biologiste. C'était lors d'un travail avec l'équipe du Pr. Bitam de l'institut Pasteur dans le cadre d'une recherche entomologique.