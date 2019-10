Congo-Kinshasa: Distinction - Le Culpac remet ses emblèmes de la paix à quelques personnalités

L'organisation internationale de promotion de la paix et des droits de l'homme, qui entre dans la quarantième année de son existente, compte désormais quatre nouveaux ambassadeurs universels de la paix.

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a remis en son siège, à la Cité de la paix à Kinshasa, ses emblèmes de la paix à certaines personnalités. C'était au cours d'une cérémonie consacrée au lancement du programme des activités relatives aux quarante ans de son existence. Ainsi, le vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu Mbungu; l'ambassadeur du Liban en République démocratique du Congo, Haytha Ibrahim; celui du Soudan, Hussein Elamin Elfadil, ont donc été à l'honneur à la Cité de la paix. Ce fut aussi le cas d'Akram Mourad, responsable des établissements hospitaliers Akram, et du banquier Riad Roumieh.

Ces personnalités ont toutes été revêtues de la dignité d'ambassadeur universel pour la paix au regard du programme de la banque humanitaire pour la paix du Culpac qui vise l'éradication de la pauvreté et de la misère. Par ailleurs, quelques femmes ont été reconnues comme servantes de l'humanité pour le programme de rapprochement des femmes pour la paix et le développement, notamment Adrienne Yulu Mbembo, Solange Kwale Dangba, Annie Bomboko Bombelenga et Mamy Ilela Ifaya.

« Le Culpac entame déjà ses programmes pour le 40e anniversaire de son existence suivant sa mission pour le rapprochement, le rassemblement et l'unité de toutes les personnes et les communautés de tous horizons, sans aucune discrimination pour la promotion, la consolidation, le renforcement et le rétablissement de la paix allant d'une famille à la nation dans son ensemble », a indiqué le secrétaire général de cette organisation, Daniel Santu Biku. Il a souligné que le Culpac s'investit dans le développement du pays par des actions humanitaires bienfaisantes sur l'éducation, la santé, l'agriculture, le social ainsi que la vulgarisation des droits de l'homme pour un Etat de droit, selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« Nous lançons un appel solennel afin que la paix règne partout où se trouve l'être humain (... ) Nous militons depuis une dizaine d'années pour la paix et cela a produit des résultats positifs au niveau de la vulgarisation des droits de l'homme, la concorde et la tolérance entre les hommes, quels que soient leurs obédiences politiques, leurs pays, leurs races », a ajouté Daniel Santu Biku à l'occasion de cette cérémonie.

Notons que l'assistance a pu suivre une de deux chansons dédiées à la paix et à l'éducation et dont les travaux d'enregistrement avaient été entamés par feu Papa Wemba, avant d'être finalisés par le chanteur Héritier Watanabe.