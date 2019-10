Congo-Kinshasa: La MONUSCO appuie les Forces de Défense et de Sécurité congolaise dans la lutte contre l'insécurité à Beni

communiqué de presse

Une vaste opération de sécurisation a été menée ce 8 octobre par la Police Nationale Congolaise (PNC) et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) dans le quartier Maba-Kanga à Beni dans la Commune de Rwenzori.

Appuyée par la MONUSCO, l'opération a permis de mettre la main sur 52 personnes dont 7 femmes et 16 militaires. Neuf armes AK47, des minutions en vrac, du chanvre à fumer et des produits provenant de divers délits ont été trouvés et saisis par la PNC.

L'objectif de cette opération s'inscrivait dans la mission prioritaire de la PNC, à savoir maintenir et renforcer le sentiment de sécurité de l'ensemble de la population. Ce quartier réputé criminogène a été bouclé à 2 heures du matin. 300 agents de la PNC et 100 éléments des FARDC y ont pris part.

La Police MONUSCO a fortement appuyé cette opération. C'est ainsi que le Chef de secteur de UNPOL Beni, des officiers de Police Individuels et des membres l'Unité de Police Constituée Indienne (INDFPU) ont activement participé à l'opération. Sur le plan logistique, l'unité de police indienne a mis en place un dispositif composé de véhicules de transport de troupes, d'une ambulance et de véhicules de commandement.

L'opération s'est articulée autour de plusieurs axes, notamment le contrôle et l'identification des personnes présentes dans ce quartier, la lutte contre le phénomène de la vente et la consommation de stupéfiants et la sécurisation des populations de la commune de Rwenzori qui ne cessent de porter la question de l'insécurité auprès des services de police et de la MONUSCO.

Les populations ont salué cette initiative qui ne vise qu'à les sécuriser. Elles n'ont pas manqué de solliciter que de telles opérations soient plus fréquentes pour leur permettre de vivre dans la quiétude et la tranquillité.

Les personnes interpellées et les butins saisis ont été transportés à l'Etat major de la PNC à Beni. Elles seront présentées aux autorités judiciaires.

Au cours du debriefing, le Commissaire Supérieur Principal Jean Felix SAFARI a remercié la MONUSCO pour sa participation à cette opération. Pour lui cette action va soulager les populations. Il a promis que d'autres quartiers de Beni seront investis dans les jours à venir pour mettre la pression dans le camp des délinquants.