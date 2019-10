Angola: Mise en relief de l'engagement de CEAST en faveur de l'éducation des communautés

Saurimo — L'évêque de São Tomé et Principe, Mgr Manuel Mendes dos Santos, a salué mardi, à Saurimo, l'engagement de la Conférence épiscopale d'Angola et São Tomé (CEAST) en faveur de l'éducation des communautés, ainsi que dans le renforcement des relations entre les Angolais et les Santoméens.

S'étant adressé à la presse, à l'aéroport de Deolinda Rodrigues, l'évêque qui en Angola pour assister à la deuxième session plénière annuelle de CEAST, a déclaré que des rencontres de ce genre étaient très importantes pour le partage des connaissances, d'expérience sur la foi chrétienne ainsi que l'harmonie entre les deux peuples.

Il a souligné que les deux peuples luttaient sans relâche pour la préservation de la paix et de l'identité culturelle, d'où la nécessité de créer des synergies pour renforcer la moralisation de la société.

Au cours de cet événement, marqué par la présence de l'archevêque émérite de Benguela, le cardinal Eugénio Dal Corso, il y aura des séances plénières entre les évêques, une messe en plein air, concélébrée par tous les évêques présents, ainsi que des conférences de presse quotidiennes.

Le programme comprend également la visite à la société minière de Catoca.

Les évêques ont été reçus par le gouverneur provincial de Lunda Sul, Daniel Neto, avec qui ils ont échangé des points de vue sur la vie sociale, politique et économique de la région.

La Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé et Principe (Ceast) a été créée le 15 avril 1967, en tant qu'Assemblée de la hiérarchie ecclésiastique des provinces de l'Angola et de São Tomé de l'époque, avec l'approbation du Saint-Siège.