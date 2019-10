Afrique: Exit l'Europe, l'Amérique du Sud tend la main au continent

Thiès — Plusieurs sélections sud-américaines vont croiser leurs homologues d'Afrique lors de la fenêtre internationale du mois en cours, au moment où celles de l'Europe, avec la création de la Ligue des nations, peinent à s'ouvrir aux autres confédérations de football.

Le Brésil, l'une des sélections de football les plus cotées sut le plan international, va jouer deux matchs amicaux contre le Sénégal, le 10 octobre, et le Nigeria, trois jours plus tard, à Singapour.

Durant cette trêve internationale, les sélections de la Colombie et du Chili ont décidé de se mesurer respectivement à l'Algérie, championne d'Afrique, et à la Guinée, qui sort d'une CAN 2019 mitigée, avec une élimination en huitièmes de finale.

Dans un passé récent, des sélections africaines (l'Afrique du Sud et le Gabon surtout) ont payé cher pour jouer contre le Brésil.

Et selon un entretien paru dans la presse, il se trouve que le football brésilien trouve un réel intérêt à se mesurer "à la puissance athlétique et physique" des Africains.

Dans un entretien publié dans les médias sénégalais, Kleber Xavier, le coach adjoint du Brésil, reconnaît que "le Sénégal et le Nigeria sont des équipes très fortes".

"La plupart de leurs joueurs évoluent en Europe, dans des clubs de niveau moyen ou élevé. Ce sont des adversaires auxquels nous devons faire face, car cela nous donnera une connaissance de ces écoles", a expliqué Xavier.