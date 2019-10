Afrique de l'Ouest: Sixième édition de "Miss ECOWAS-CEDEAO Diaspora International", le 11 janvier prochain à Dakar

Dakar — La sixième édition de "Miss ECOWAS-CEDEAO Diaspora International" se déroulera le 11 janvier prochain au Grand-Théâtre de Dakar, au Sénégal, "sous la forme d'un concours de beauté" à l'issue duquel sera désignée "la plus belle représentante des ressortissantes des 16 pays de la CEDEAO et de leur diaspora d'Europe et d'Amérique", a-t-on appris des organisateurs.

"Après cinq belles éditions à Bruxelles en Belgique, l'évènement « Miss ECOWAS-CEDEAO Diaspora International » dépose ses balluchons à Dakar au Sénégal pour sa sixième édition", annoncent-ils dans un communiqué parvenu mardi à l'APS.

"Plusieurs jeunes filles en provenance" des pays en lice "se retrouveront le samedi 11 janvier 2020 au Grand Théâtre de Dakar au Sénégal pour mettre en valeur la beauté africaine mais également promouvoir l'expression de la diversité des cultures", peut-on lire dans ce communiqué reçu de l'association"Carnaval des Cultures", à l'origine de cette manifestation.

Il s'agit du Sénégal, du Mali, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Cap-Vert, de la Gambie, du Ghana, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Léone, de la Mauritanie, du Bénin, du Nigéria, du Niger et du Togo.

La Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, la Suisse, la Hollande, le Portugal, l'Angleterre pour l'Europe, le Canada et les Etats-Unis sont également en lice, selon le communiqué.

Cette première édition ouest africaine de "Miss Ecowas-Cedeao Diaspora Internationa", sous la forme d'un concours de beauté, va permettre "d'élire ou de choisir la plus belle représentante des ressortissantes des 16 pays de la Cedeao et de leur diaspora d'Europe et d'Amérique, par un défilé grandiose", renseigne le texte.

Il signale que cette édition est dédiée aux Premières dames de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, "avec Madame Marième Faye SALL, Présidente de la Fondation « Servir le Sénégal », comme marraine".

A cette occasion, les 16 Premières dames de l'Afrique de l'Ouest présentes à Dakar se réuniront "pour échanger et partager les pratiques de réalisation des œuvres sociales dans leur pays respectif, à côté des femmes leaders de l'Afrique de l'Ouest".

"Plusieurs thèmes allant de la valorisation de la femme africaine en passant par l'entreprenariat et la santé maternelle seront débattus au Grand Théâtre", indique un communiqué.

Il annonce aussi "une soirée interculturelle « Miss ECOWAS-CEDEAO Diaspora International » avec un gala dînatoire (suivi d'un After Party) qui sera animé par Baba MAAL et d'autres artistes en provenance d'Europe et de la sous-région ouest africaine".

Le comité national du Sénégal organise son casting dimanche 3 novembre 2019, à partir de 10 heures, au Grand Théâtre.