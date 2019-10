Ile Maurice: Mouvement patriotique - Le groupe de Barbier déposera un contre-affidavit demain

La bataille juridique se poursuit dans le cadre de la paternité du Mouvement patriotique (MP). Yasin Hamuth, ancien membre du parti de la rose, a logé une demande d'injonction ce mercredi 9 octobre devant la Cour Suprême.

Il réclame qu'un ordre soit émis pour empêcher qu'Atma Bumma, Jean-Claude Barbier et Sudesh Roopun pour qu'ils n'utilisent pas le symbole, le nom et la couleur du MP lors des enregistrements de candidature pour les législations. Et la juge Rita Teelock, siégeant en référé, a décliné l'ordre.

Toutefois, elle a appelé les trois défendeurs, qui sont représentés par Me Gavin Glover, Senior Counsel et l'avoué Jaykur Gujadhur, à expliquer la raison pour laquelle, l'ordre intérimaire ne doit pas être converti en ordre interlocutoire. L'avoué a, dans cette foulée, demandé du temps pour déposer un contre-affidavit afin de répondre à Alan Ganoo. «On a beaucoup à dire. D'ailleurs, ce n'est pas un open and shut case», a fait valoir l'avoué à la juge.

Cette dernière a agréé à ladite demande et les trois défendeurs devront revenir en Cour, demain jeudi 10 octobre, pour répondre à l'application de Yasin Hamuth qui dit avoir donné l'autorisation à Alan Ganoo d'utiliser le nom, la couleur et le symbole du parti et dit avoir enregistré le MP en son nom.

À la suite de cet échange d'affidavit, l'affaire serait entendue devant la juge dans l'après-midi avant qu'une décision ne soit prononcée. Yasin Hamuth a retenu les services de Me Sandilen Calliapen.