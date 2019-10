Gabon: Département du Komo - Plus de 1700 kits distribués par Christian Menvie M'Obame

L'Honorable Député, Christian Menvie M'Obame, conscient des difficultés que rencontrent les populations de son siège, a remis plus de 1700 kits scolaires aux élèves des 13 écoles du canton Komo et de la commune de Kango. Des moments de joie et de réjouissances qui démontrent une fois de plus, le regard attentif de l'homme, en ce qui concerne, les doléances de la jeunesse de son siège.

C'est un week-end plein de générosité de la part du Député, Christian Menvie M'Obame. Il a procédé le dimanche 06 octobre 2019 dernier, à la remise d'un important lot de 1700 kits scolaires aux élèves du département du Komo et de la commune de Kango.L'élu du peuple a fait des heureux dans de nombreuses familles de sa circonscription électorale. De l'école publique de Kougouleu, Asseng, Endem, M'Fang, Nyanam en passant par Kafélé et les écoles publiques de la Commune de Kango, tous les élèves inscrits dans ces établissements ont reçu un kit scolaire. Un geste très apprécié à sa juste valeur par l'ensemble des élèves et surtout beaucoup de parents qui ne savaient plus à quel saint se vouer en ce début de rentrée scolaire.

Reconnaissants à l'égard de leur bienfaiteur, parents et leurs enfants n'ont pas manqué de le remercier de tout cœur. « L'acte que vous posez ce jour à notre égard sera gravé aussi longtemps dans nos mémoires. De plus, avec la rentrée des classes qui n'est pas encore effective dans notre école, nous étions animés par le découragement parce que certains de nos parents, n'ayant pas de moyens, ne savaient plus à quel saint se confier » a déclaré Laura Nse Owono Mvé, représentant les élèves de l'école publique de Kafelé.

Le Député du 1er siège du département du Komo et de la commune de Kango, Christian Menvie M'Obame, par ailleurs, Membre du Bureau Politique du Parti Démocratique Gabonais (PDG), se dit un homme heureux. Heureux d'avoir semer du bonheur dans de nombreuses familles. Il s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat. "Nous sommes à des moments particuliers, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et comme nous le savons tous, son Excellence Monsieur Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, met un accent particulier sur la Formation et l'Éducation des Enfants" affirme-t-il.

La rentrée des classes est officiellement lancée. Les acteurs du secteur éducatif s'activent. Les apprenants eux aussi se mettent petit à petit dans le bain.