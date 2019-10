Congo-Brazzaville: Environnement - Une association se propose de planter un million d'arbres en France

Le projet est porté par l'artiste Jean-Paul Wabotaï, natif du Congo démocratique, qui envisage sa mise en exécution tout le mois de novembre.

L'initiative peut paraître ambitieuse mais son concept provient d'un personnage très souvent porteur de projets socio-culturels tels celui sur l'éducation avec « la mise en place des marelles pour aider les enfants à apprendre ».

Et pourtant, l'idée fait son chemin car, depuis le 17 juillet dernier, par courrier, Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, a sensibilisé l'ensemble des présidents des conseils départementaux à l'initiative prise par l'association « 1 million d'arbres ». Créée en 2017 par Jean-Paul Wabotaï, à Montpellier, cette association a pour but de valoriser la forêt et les arbres.

Face aux défis climatique et écologique auxquels la planète est confrontée, l'association « 1 million d'arbres » considère qu'il est temps de se mettre à l'action et a lancé, pour ce faire, à l'occasion de son cinquième festival, une initiative consistant à ce que soient plantés, en France, un million d'arbres du 1er au 30 novembre prochain.

Le succès de l'opération tient à l'engagement du plus grand nombre. Ainsi, cette association invite chaque acteur, institution, groupement écologique, et chaque personne concernée par le changement climatique à œuvrer dans ce but.

Cette action visible d'impact rapide a été qualifiée par les initiateurs de « Projet citoyen du XXIe siècle » apportant une réponse concrète au changement climatique.

Cet événement national est déjà soutenu par l'Assemblée des départements de France et par trois départements : l'Hérault, la Sarthe et le Haut-Rhin, qui se sont d'ores et déjà inscrits dans cette démarche d'intérêt général en devenant partenaires institutionnels de cette initiative.

Ce festival, organisé par l'association « 1 million d'arbres » en partenariat avec la mairie de Montpellier, et parrainé par Roberto Savio, journaliste international et militant des causes écologiques, souhaite répondre à plusieurs objectifs majeurs.

Entre autres, il est question de sensibiliser le grand public aux enjeux liés au changement climatique, à la préservation et la valorisation des arbres et des forêts ; créer un relais entre les villes de France ayant comme point de départ Montpellier, ville pilote et innovante, grâce à la plantation de ces arbres ; soutenir et accompagner les projets de reboisement en France ; animer des ateliers scolaires autour du changement climatique ou cultiver l'esprit de la coopération internationale et du développement durable.

Projet d'intérêt général, innovant et à but éducatif, cette initiative souhaite fédérer, autour d'une action commune symbolisée par la plantation annuelle d'un million d'arbres, les différentes institutions participantes et les citoyens. « L'heure du changement a sonné », a souligné Jean-Paul Wabotaï. « Planter des arbres est la solution la plus noble pour la survie de la planète. Contribuez, vous aussi, à laisser un monde meilleur pour les enfants de demain ! », sollicite le président de l'association.