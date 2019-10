Congo-Brazzaville: Football - L'AS Vegas veut relever le pari de la montée en Ligue 1

Les dirigeants entendent réunir toutes les conditions devant permettre à leur équipe de franchir un palier, c'est-à-dire jouer au championnat national d'élite.

Doless Oviebo, le président de l'AS Vegas, a rappelé les ambitions du club au cours de l'assemblée générale tenue, le 6 octobre, à Brazzaville.

« L'échec de la saison dernière était amer face à Olympique club de Brazzaville. Nous n'avons pas pu jouer le play-off national à cause d'un petit écart d'un point qui a fait son bonheur. Pour la saison qui commence, nos ambitions restent les mêmes. Car l'AS Vegas doit se retrouver demain au niveau de l'élite et puis aller plus loin à la Coupe du Congo », a expliqué le président de l'équipe.

L'exploit réalisé par ses protégés contre le Club athlétique renaissance aiglons, lors de la Coupe du Congo, avant d'être éliminés par les Diables noirs, lui a donné des ailes face au défi qui se présente à son équipe.

Au cours de leurs retouvailles, du 6 octobre, les dirigeants ont beaucoup insisté sur le recrutement des joueurs à des postes clés. Selon lui, le secret pour accéder à l'élite se trouve dans le recrutement et les moyens.

« On a eu les départs des jeunes dans les clubs de la place, ainsi que de l'autre côté de Libreville, même si celui qui était à Coton sport a jugé bon de revenir jouer pour les Diables noirs. Nous avons l'attaque à renforcer par rapport à nos exigences de cette saison et au niveau de la défense centrale. Au milieu, on fait confiance aux mêmes jeunes pour qu'ils puissent avoir plus de la maturité », a-t-il commenté.

Dans le volet recrutement, l'AS Vegas veut s'appuyer sur sa politique de placement des jeunes joueurs à l'étranger pour attirer les meilleurs à s'intéresser à l'équipe.

« C'est vrai que nous n'avons pas autant de moyens financiers. Mais notre politique d'accompagner les jeunes footballeurs congolais à aller voir ailleurs nous permettra de mettre quelques exigences et des propositions pour les attirer à venir faire des tests de recrutement chez nous. Nous pensons tirer les anciens champions vers nous et par rapport à leur CV et trouver des solutions pour eux », a estimé Doless Oviebo, dont l'équipe est à la recherche d'un entraîneur principal pour remplacer celui qui est parti.

Encourager la pépinière pour assurer les arrières

Pour l'instant, le club a débuté les entraînements, le 7 octobre, avec l'adjoint, un des ses anciens joueurs. L'AS Vegas ne compte pas seulement sur l'équipe qui joue en ligue 2. Les dirigeants ont aussi décidé d'appuyer les catégories des poussins, minimes et cadets qui jouent le championnat de la sous-ligue de Talangaï pour réussir le pari de la formation. « Cette formation permet à l'équipe de ne pas chercher loin. Il faut aussi puiser les joueurs talentueux dans cette pépinière pour les ramener vers l'élite et pourquoi pas intégrer les sélections U-15, U-17 et U-20. La première année de formation, les poussins sont sacrés champions de la sous-ligue de Talangaï », a précisé le président du club.

Doless Oviebo a, par ailleurs, confirmé la volonté du club de poursuivre, grâce à ses contacts, le placement des joueurs à l'étranger. Au cours de l'assemblée générale, il a demandé aux joueurs de mettre en avant leur carrière et le reste comme l'argent viendra. Il a aussi lancé un appel au président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour l'organisation des séminaires sur la mentalité des joueurs congolais.

« La Fécofoot doit faire ce travail pour les joueurs congolais pour qu'ils comprennent les avantages de se retrouver dans un club professionnel avec un salaire. Cela fait mal de voir qu' un joueur, retenu à Coton sport, par exemple, décide de rentrer au pays par caprices. Il y a un problème de mentalité que nous devons bannir. Nous allons continuer d'accompagner ceux qui ont la volonté de réussir », a-t-il fait savoir.