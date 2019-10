Congo-Brazzaville: La poste - Une forte implication des acteurs de la chaîne logistique sollicitée

L'invite a été lancée par le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, le 8 octobre à Brazzaville, dans une déclaration délivrée la veille de la Journée mondiale de la poste.

L'événement est célébré le 9 octobre de chaque année et permet de rappeler l'importance de la poste, d'accompagner les agences postales du monde entier dans l'atteinte des objectifs économiques et sociaux. « Livrer la croissance est synonyme de progrès », c'est le thème retenu pour cette 145e édition, insistant sur la réduction de la pauvreté à travers l'inclusion sociale et financière.

Pour le gouvernement congolais, la douane, les agences postales, les compagnies aériennes ont un rôle à jouer dans le pays. « L'activité traditionnelle de la poste a été tirée par la branche colis du fait de la multiplication des échanges locaux ou internationaux, grâce au e-commerce notamment. La réussite de cette activité requiert une forte implication des différents acteurs de la chaîne logistique», a déclaré Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique.

L'un des défis que tente de relever la poste congolaise est de combler le vide laissé par le déclin de ses activités classiques du courrier. Elle doit, pour cela, s'adapter à la concurrence suscitée par les technologies de l'information et de la communication.

« Ceci implique un changement de comportement envers les consommateurs de plus en plus demandeurs de services immédiats et de proximité. Les postes doivent saisir les nouvelles opportunités pour y faire face », a insisté le ministre Léon Juste Ibombo.

À cet effet, l'entreprise publique, la Société des postes et de l'épargne du Congo, devrait proceder ce mercredi au lancement d'une opération dénommée « Lettre au Père Noël », destinée au jeune public. Cette activité vise à concilier son savoir-faire traditionnel dans l'acheminement et la distribution des colis au métier en croissance du e-commerce.

Toujours dans le cadre de cette célébration, le ministre a encouragé les institutions postales et douanières à davantage de collaboration dans la prise en compte des attentes des clients en matière d'information, ainsi que la coopération dans l'intégration informatique pour favoriser l'essor des activités commerciales.

À noter que la poste congolaise, forte de ses quarante-deux agences actives, fait partie d'un des vastes réseaux au monde qui lui permet d'envoyer et recevoir des courriers et des colis en provenance ou à destination de plus de six cent mille bureaux à travers la planète.