Sénégal: Saint-Louis / Suite et pas fin des opérations de démolition à Ngallele nord extension et Bango sud - 8 manifestants dont 2 femmes placés en garde-à-vue

Le film sur les opérations de démolition des habitations construites au niveau de Ngallèle Nord extension et Bango Sud est loin de connaitre son épilogue. Sur la cinquantaine de manifestants qui avaient brûlé des pneus et barré la route nationale n°2 avant-hier, lundi 7 octobre, 8 d'entre eux dont 2 femmes ont été arrêtés par les éléments de la police et placés en garde-à-vue au niveau du Commissariat central de Sor.

En effet, ces arrestations font suite au démarrage, lundi dernier, des opérations de démolition des habitations construites au niveau de Ngallèle Nord extension et Bango Sud, un titre foncier de l'État du Sénégal. Il s'agit d'une superficie de 114 hectares du domaine national que l'État envisage de récupérer. Sur place, ce sont plus de 2000 chefs de famille qui sont impactés par cette démolition, d'après le Collectif des populations de Ngallèle Nord extension et Bango Sud.

Ses membres sont jusqu'ici très remontés contre les autorités administratives et locales de la région qu'ils tiennent pour responsables de ces opérations de démolition. Celles-ci ont démarré le lundi 7 octobre et se poursuivent au niveau de ce site situé à quelques encablures de l'aérodrome de SaintLouis. Toutefois, le souhait des habitants est de voir les autorités revenir tout simplement à de meilleurs sentiments. Également, ils revendiquent la libération des 8 manifestants arrêtés et qui risquent d'être déférés.