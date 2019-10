Algérie: Ouargla - Création d'une cellule d'écoute et de conseil au centre culturel islamique

Ouargla — Une cellule d'écoute et de conseil a été créée récemment au niveau du centre culturel islamique d'Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès de cette institution.

La création de cette cellule, qui a pour mission la prise en charge des questions sociétales, intervient en réponse aux suggestions d'associations locales et de sociologues appelant à l'ouverture d'un espace susceptible de contribuer au dénouement de certains conflits familiaux et autres questions liées à la dislocation familiale, la déperdition scolaire des adolescents et la toxicomanie, a indiqué la directrice du centre, Mme. Fouzia Badri.

Composée de psychopédagogues et de sociologues bénévoles, cette cellule accueille des cas sociaux venus exposer leurs divers problèmes en vue d'examiner les causes exactes et de leur trouver les solutions appropriées et accompagner les concernés pour surmonter leurs difficiles situations.

Selon Mme. Badri, la mise en place de ce mécanisme vient combler le manque accusé dans la région en matière de cliniques spécialisées et de vulgarisation et d'orientation susceptibles de soutenir et d'assister ce type de cas sociaux.

Les responsables de cette nouvelle cellule s'emploient à jeter des passerelles entre les membres de la famille, socle de la société, de soutenir les jeunes en les aidant à s'adapter aisément et positivement avec le milieu sociétal et d'atténuer leurs pressions psychologiques, a expliqué la même responsable.