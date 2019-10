Algérie: Une délégation du Conseil de la nation prend part à une Conférence sur les TICS et la lutte contre le terrorisme

Alger — Une délégation parlementaire du Conseil de la Nation, prendra part, les 10 et 11 octobre à Strasbourg (France), à la Conférence de haut niveau sur les nouvelles technologies et la lutte contre le terrorisme, co-organisée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), indique mercredi un communiqué du Conseil.

La délégation parlementaire est composée des sénateurs, Benali Benzaghou, Laïd Madoui et Boumediene Lotfi Chibane, ajoute le communiqué.

Plusieurs thèmes sont inscrits à l'ordre du jour de ce cette conférence de haut niveau, à savoir: "les menaces terroristes et l'impact des nouvelles technologies", "les ripostes internationales et nationales au terrorisme", "les ripostes internationales et nationales aux crimes et aux preuves électroniques", conclut le communiqué.