Algérie: Aviron/JO-2020 - Les rameurs algériens à l'assaut des places qualificatives à Tunis

Alger — Six rameurs algériens prendront part de jeudi à samedi, sur le plan d'eau du lac de Tunis, aux tournois qualificatifs d'aviron pour les Jeux olympiques (JO) et paralympiques (JP) Tokyo-2020,a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak (FASACK).

Il s'agit chez les dames d'Amina Rouba et de Nawel Chiali en double scull poids léger (LW2X) et de Nihad Benchadli pour le skiff toutes catégories (W1X) ainsi que d'Oussama Habiche pour le skiff toutes catégories (M1X), de Kamel Aït-Daoud et de Sid-Ali Boudina en double scull poids léger (LM2X) en messieurs.

Outre l'Algérie, le tournoi de qualification réunira plusieurs autres pays africains, à savoir la Tunisie, l'Egypte, le Maroc, la Libye, le Soudan, le Malawi, le Kenya, l'Ouganda, le Ghana, le Mali, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, l'Angola, le Zimbabwe, le Cap-Vert, le Niger, la Namibie et la Guinée.

"Les athlètes, déjà à pied d'oeuvre à Tunis, sont bien préparés pour l'évènement, d'ailleurs cette préparation a débuté depuis longtemps et a connu un rythme continu. Nos représentants sont en confiance et ont le potentiel requis pour réaliser une bonne prestation", a indiqué à l'APS la Directrice technique nationale (DTN) de la FASACK, Assia Azouz-Sadki, soulignant cependant que la mission des athlètes algériens "ne sera pas de tout repos", avec la présence annoncée des meilleurs athlètes du continent qui sont sur place pour le même objectif.

Lire aussi : JA-2019/Aviron: une première pour l'Algérie

Concernant les qualifications paralympiques que le même plan d'eau va abriter en même temps, l'Algérie sera représentée par l'athlète Nedjoua Gharbi qui concourra aux côtés de rameurs tunisiens, libyens, soudanais, kényans, ougandais, nigérians, namibiens et capverdiens.

Après le tournoi qualificatif, les mêmes rameurs algériens, renforcés par l'arrivée de trois de leurs compatriotes (Zoubida Lachoub, Nour El-Houda Sadoun et Abdelilah Ziouane) au Championnat d'Afrique d'aviron, du 14 au 16 octobre sur le même plan d'eau.

Programme du tournoi qualificatif:

Jeudi 10 octobre : début des éliminatoires

Vendredi 11 octobre : repêchages

Samedi 12 octobre : demi-finales

Dimanche 13 octobre : finales.