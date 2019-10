Algérie: La police judiciaire de Chéraga démantèle un réseau spécialisé dans la contrebande internationale de tabac

Alger — La brigade de la Police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Chéraga (Alger ouest) a démantelé un réseau criminel spécialisé dans la contrebande internationale de tabac et saisi une marchandes d'une valeur de 4 milliards de centimes, a indiqué mercredi ce corps de sécurité.

Le chef de la brigade de la Police judiciaire de la Sûreté de ladite circonscription administrative, le Commissaire de police Ali Tounsi a précisé dans une déclaration à la presse que le réseau criminel spécialisé dans la contrebande internationale de tabac écoulait sa marchandise sur le marché national. Il s'agissait de produits contrefaits et de marchandises de contrebande périmées, a-t-il ajouté.

La marchandise saisie d'une valeur de 4,5 milliards de centimes était composée d'un (1) million d'unités de charbon de narguilé, 5.510 paquets de cigarettes, 7.980 boîtes d'aromes pour narguilé, 450 sachets de tabac à priser, de 56 cigarettes électroniques, de 16 boîtes de cigares et de 18 boîtes de plante de tabac, outre une somme de plus de 775 millions de centimes et deux (2) véhicules utilitaires, selon la même source.

Les investigations menées par les éléments de la police ont permis d'identifier les mis en cause et de déterminer l'emplacement des entrepôts qu'ils utilisaient pour stocker leur marchandise, a indiqué le Commissaire de police Ali Tounsi, ajoutant qu'après achèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.