Sénégal: Sortie médiatique de la défense d'Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards - L'ordre des avocats appose son véto

La conférence de presse des avocats du leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, initialement prévue hier, mardi 8 octobre, sur l'affaire dite des "94 milliards" a été reportée à une date ultérieure. Sur les raisons d'un tel report, Me Ousseynou Fall, membre du pôle d'avocats informe que le Bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Papa Leyti Ndiaye, par l'entremise de son Secrétaire général, a interdit ledit face-à-face avec la presse, sans plus de précisions sur les motifs avancés.

Les Sénégalais doivent prendre leur mal en patience avant d'en savoir un peu plus sur la ligne de défense choisie par les avocats du patron du parti Pastef/Les Patriotes, dans l'affaire des 94 milliards l'opposant à l'ancien Directeur des domaines, Mamour Diallo. En effet, cette sortie tant attendue des robes noires du candidat qui a terminé 3ème à la dernière présidentielle, à cause de la sonnette d'alarme tirée par Ousmane Sonko sur un prétendu complot qui se tramerait sur cette affaire pour invalider sa candidature à la présidentielle de 2024, sera tout simplement reportée à une date ultérieure.

Sur les motifs du report de la conférence de presse prévue hier, mardi 8 octobre, Me Ousseynou Fall informe que c'est une décision qui vient du Bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Papa Leyti Ndiaye. L'avocat informe que «à la dernière minute, mon jeune confrère Sall m'a donné son portable pour m'informer de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats représenté par son Secrétaire général».

A son avis, «le Secrétaire général de l'ordre des avocats nous a appelé pour nous informer de l'interdiction de la tenue de cette conférence de presse». Une interdiction survenue à quelques minutes de la tenue de la conférence de presse, «alors que nous avions adressé une lettre préalable d'information pour notre conférence de presse de ce jour», précise-t-il. Pour autant, l'avocat d'Ousmane Sonko dans cette affaire de 94 milliards n'en dira pas plus. Interrogé par les journalistes sur les motifs avancés par leur patron dans l'ordre des avocats, Me Fall maintient le clair-obscur.

En réalité, même s'il dit être «peiné et désolé» de devoir reporter ladite rencontre à une date ultérieure, il a refusé d'épiloguer sur ce qui leur a été servi comme alibi pour interdire la conférence de presse. Il a simplement fait savoir que malheureusement, il ne pouvait aller plus loin, compte tenu du respect de cette interdiction. Pour se débarrasser des journalistes qui se faisaient insistants sur la question, Me Sall d'indiquer que les motivations ne sont pas pour le moment connues, dans la mesure où la décision vient de leur parvenir.

Toutefois, il s'est voulu clair en avertissant que «personne ne pourra faiblir notre défense».

A noter que, pour le moment, aucune date n'a été retenue pour cette séance d'explication sur les actions à mener dans cette affaire de 94 milliards. Les avocats du député Ousmane Sonko promettent de convoquer à nouveau la presse, dès qu'une date sera fixée.