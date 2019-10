Soudan: Un ministre du gouvernement Fédéral inspecte l'Hôpital d'Enfants à Al-Obeïd

Al-Obeïd — - Le Ministre de la Chambre du Gouvernement Fédéral, le Dr Youssef Adam Al-Dhai, accompagné de Wali de l'Etat du Nord-Kordofan, Maj-Gén. Al-Siddig Al-Taieb Abdallah, a conclu sa visite dans l'Etat du Nord-Kordofan en effectuant une visite d'inspection dans un Hôpital pour Enfants de la ville d'Al-Obeïd, capitale de cet Etat.

Il a participé aux opérations de maintenance et de réhabilitation de l'Hôpital menées dans le cadre de l'Initiative Communautaire de Réhabilitation de l'Hôpital pour Enfants d'Al-Obeïd.

Le Dr Amal Khalil Yousef, Directrice Générale du Ministère de la Santé et du Développement Social de cet Etat, a déclaré que cette Initiative avait été lancée dans le but d'améliorer les Services de Santé et les Services de Thérapie à l'Hôpital.

Le Wali de l'Etat du Nord-Kordofan a, pour sa part, a remercié les Communautés des Etats d'avoir lancé des Initiatives en faveur des Services de Base, soulignant l'appui de l'Etat à l'Initiative visant à renforcer la Fourniture de Services Médicaux dans son Etat.

Le Ministre de la Chambre du Gouvernement Fédéral a salué l'Initiative et l'a qualifiée de Grande et Vitale, confirmant le Rôle des Communautés dans le Développement et le Développement du pays.

Le Ministre a exprimé son soutien aux Opérations d'Entretien et de Réhabilitation de l'Hôpital pour Enfants d'Al-Obeïd.