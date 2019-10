Soudan: Le Cabinet approuve le plan gouvernemental de six mois

Khartoum — Le Conseil des Ministres a approuvé Mercredi lors de sa session ordinaire le Plan du Gouvernement pour les Six Mois à venir, couvrant les Secteurs Ministériels du Gouvernement et de l'Administration, le Développement Economique et le Développement Social et Culturel.

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a dit dans des déclarations à la presse que le Gouvernement avait Placé le Plan dans le Cadre d'un Programme d'un An mais que, selon lui, la Matrice Prévue pour Six Mois faciliterait l'Evaluation et l'Estimation, ainsi que la Supervision et la Responsabilisation, l'Opinion Publique.

Il a ajouté que le Cabinet s'était concentré sur l'Exécution du Programme de Réforme des Institutions de l'Etat, la Révision des Lois, la Formation de Commissions stipulées dans le Document Constitutionnel et le Plan d'Urgence du Ministère des Finances.

Le Ministre a révélé que le Nombre Total d'Activités et de Programmes inclus dans le Plan du Gouvernement et devant être mis en œuvre par les Différents Ministères s'élevait à 435.

Il a souligné que dès Dimanche prochain le Plan du Gouvernement serait prêt à être Exécuté.