Ile Maurice: Économie et politique - Padayachy à la rescousse de Pravind Jugnauth

L'ex-First Deputy Governor de la Banque de Maurice se lance dans la politique active. Et ce pour défendre les mesures économiques de Pravind Jugnauth dont il se dit l'inspirateur.

L'introduction du salaire minimum, l'avènement de l'impôt négatif, l'allègement fiscal de la classe moyenne ou encore l'augmentation de la pension de vieillesse sont autant de mesures économiques qui portent l'empreinte du gouvernement de Pravind Jugnauth. Elles offrent aujourd'hui un confort financier aux travailleurs et retraités de la société et tentent de réduire la fracture sociale, voire les inégalités économiques.

Avec les élections générales prévues le 7 novembre, ce sont des thématiques économiques de campagne attitrées que le leader de l'alliance MSM-ML ne manquera pas d'utiliser pour séduire l'électorat mauricien. Et cela en vue d'arracher un mandat plein.

En fait, à y voir plus près, l'inspirateur de ces différentes mesures n'est autre que l'économiste Renganaden Padayachy, qui a décidé de se jeter dans l'arène politique. Il a démissionné lundi de son poste de First Deputy Governor de la Banque de Maurice pour se joindre au MSM de Pravind Jugnauth. Celui qui se dit l'inspirateur de plusieurs mesures économiques pro-travailleur sera candidat dans la circonscription N° 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) aux élections générales du 7 novembre.

L'oreille du PM

Considéré comme l'une des pièces maîtresses de la rédaction du Budget 2018-19 et 2019-20, Renganaden Padayachy a ,au fil des années, gagné l'estime de Pravind Jugnauth dont il a l'oreille. Et fait aujourd'hui partie de son cercle restreint, une proximité qui lui donne un accès facile au bâtiment du Trésor. «C'est une amitié construite patiemment depuis les trois dernières années, notamment quand il était à la tête de la cellule économique de la Chambre de commerce et d'industrie», confie une source proche de son entourage.

Fort du soutien de Renganaden Padayachy, le Premier ministre compte, selon les observateurs, utiliser à fond ces réalisations économiques pour soutenir son bilan. «Il est évident qu'aujourd'hui Pravind Jugnauth martèlera la population avec ces mesures inspirées de l'ex-First Deputy Governor qui ont eu le mérite d'améliorer le pouvoir d'achat de la population et de réduire les inégalités sociales entre les différents segments de la population», fait observer un économiste.

Répartir les richesses

Et d'ajouter que la philosophie économique de Renganaden Padayachy est devenue entre-temps celle du Premier ministre, qui vise à se servir du Budget comme d'un instrument pour mieux répartir les richesses parmi les différents composants de la société à travers les leviers fiscal et monétaire.

Dans une récente interview à Business Magazine, Renganaden Padayachy, qui se veut le théoricien de cette nouvelle philosophie sociale prônée par Pravind Jugnauth, rappelait que «la philosophie qui veut que toute baisse des inégalités de revenus entraîne mécaniquement une hausse sur le potentiel et la croissance économique du pays» contrairement à la théorie dite néolibérale, qui pose comme hypothèse absolue «que les revenus des individus les plus riches sont in fine réinjectés dans l'économie, soit par le biais de leur consommation, soit par celui de l'investissement».

Pressenti pour être ministre des Finances en cas de victoire de l'alliance électorale de Pravind Jugnauth, Renganaden Padayachy aura une grande marge de manœuvre pour appliquer sa philosophie économique que l'on dit inspirée de l'économiste français Thomas Piketty, l'auteur du best-seller économique «Le Capital au XXIe siècle» et de «L'Économie des inégalités». Renganaden Padayachy, qui a consacré sa thèse de doctorat sur la dynamique de la pauvreté à Maurice, présidera par ailleurs la commission économique du MSM et apportera sa contribution à la rédaction du programme économique du Parti Soleil.