Ile Maurice: Danielle Selvon rejoint le Reform Party

Elle sera candidate dans la circonscription no 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or). Danielle Selvon change de parti et s'alignera sous la bannière du Reform Party de Roshi Bhadain. C'est son époux Sydney Selvon qui l'a annoncé sur sa page Facebook, cet après-midi.

«Les deux avocats et ex-dissidents du MSM et leurs collègues passent maintenant à l'offensive et une campagne moderne et propre, avec un programme de solides engagements sociaux, économiques et de retour à une démocratie non-dynastique, non familiale, non-castéiste et non-communaliste, engagements pris envers la population et ce, devant le judiciaire par voie d'affidavits dûment assermentes en raison des fausses promesses de Lepep et certains autres que l'on ne connaît que trop et prêts à vendre le pays et même ses îles. Les annonces officielles ne tarderont pas», a-t-il partagé.